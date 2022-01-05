OPEC+同意2月維持現行增產計畫 國際油價走高

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），認為新冠變種病毒 Omicron 影響不會像前幾波疫情對需求造成破壞性的影響，因此周二（4 日）同意 2 月維持現行每月日增產 40 萬桶原油計畫，消息一出後國際油價走高。

OPEC + 的決定與先前分析師預測一致，截稿前，布蘭特原油上漲 1.54% 至每桶 80.20 美元、西德州原油漲 1.56% 至每桶 77.27 美元。

一名 OPEC 代表談到 2021 年疫情對石油需求影響時表示，風暴已經結束。

去年 12 月儘管美國與其他石油消費國決定釋出額外的儲備原油，降低不斷上漲的石油與汽油價格，但 OPEC + 仍決定維持原訂的增產計畫。

自此之後，新冠變種病毒 Omicron 的蔓延引起全球旅行禁令與限制，再次威脅經濟成長與原油需求，不過 OPEC + 認為，該變種病毒株不會像先前的疫情般對油價造成衝擊，原因是包括石化行業在內的原油需求不斷增加，抵銷旅行禁令影響航空燃油消費可能下降的影響。

此外，根據研究顯示，Omicron 在有顯著免疫力的人群中，引發的疾病較先前的 Delta 輕微。

OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 的報告稱，隨著世界各國已經有更好的能力來應對疫情及相關的挑戰，預計 Omicron 對石油市場的影響將是溫和且短暫的。

報告中也維持今年石油需求預測不變，為 420 萬桶 / 日。此外，歐洲和亞洲天然氣價格的飆升增加公用事業使用燃油和煤炭發電意願，再次提振了石油需求。