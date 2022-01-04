〈CES大展〉宏碁搶先發表環保永續、Chromebook新品

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日搶在 CES 展前，發表全新系列產品，包含環保永續 Vero 系列新品 Aspire Vero 國家地理版，同時發表三款 Chromebook 產品，持續搶攻家庭、學生、混合辦公族群。

宏碁去年宣示 2035 年 RE100 目標後，持續擴大環保永續產品線布局，推出「愛地球」系列的 Vero 產品線，董事長陳俊聖說，Vero 產品線已從筆電擴大到桌機、顯示器、包材等，且不分消費、商用機種，希望宏碁產品在環境保護、產業發展、投資人經濟回報上，做到雙贏、三贏。

談及 Vero 產品線，陳俊聖說，市場對 Vero 產品線反應熱烈，統計到去年底，只能滿足一半的訂單需求，現階段希望擴大產能，盡量鋪貨到全球市場，近期也有看到其他品牌發表環保永續產品，認為有利產業健康發展。

宏碁發表 Aspire Vero 特別機款 Acer Aspire Vero 國家地理版，全機機殼約有 30% 採用消費後回收塑料 (PCR) 製成，鍵帽處也有 50% 採用消費後回收塑料打造，主打便於升級、維修設計，規格上則搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代 Core 處理器、Iris Xe 顯示晶片，並預載 Windows 11 作業系統、搭配 Wi-Fi 6 無線網卡。

另一方面，宏碁也發表三款全新 Chromebook，包含搭載 8 核聯發科 (2454-TW)Kompanio 1380 處理器的 Spin 513，配備 13.5 吋、長寬比 3：2 的 VertiView 顯示器，以及 15.6 吋、14 吋的 Chromebook 315、314，主打家庭、學生、混合辦公族群。

宏碁並未參與美國消費性電子展 (CES)，但依循往例皆會在展會前後發表最新系列新品，而今年 CES 展將在 1 月 5 日至 8 日以實體結合線上展方式舉行，包含英特爾、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 都也將釋出處理器、顯卡新品。