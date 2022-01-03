群創線上秀三大技術 搶元宇宙、自駕車商機

因應新科技發展，面板大廠群創 (3481-TW) 今 (3) 日線上展示三大新應用顯示技術，包含 InnoLED 技術、裸眼 N3D 顯示器、智慧車用駕駛艙等，鎖定未來 AI、5G、元宇宙 VR/AR、自駕車等應用領域布局。

群創表示，這次發表的 InnoLED 背光顯示技術，正規畫導入全系列顯示器應用，其中看好電競市場發展，同步發表無邊框遊戲機顯示器，展現 InnoLED 超高對比、高色域、低功耗、低藍光護眼、薄型化設計等特性。

因應元宇宙發展，群創認為，3D 立體螢幕可視為連結虛擬與現實間的橋梁，這次也推出「多人用裸眼 N3D 顯示器」，突破過往螢幕只能顯示 2D 畫面的限制，並具備低運算資源，無需額外穿戴裝置，且多人同時觀看、長時間使用皆不會暈眩。

另一方面，群創近年也搶攻電動車、自駕車等車載應用商機，因應人工智慧 (AI)、5G、物聯網 (IoT) 等應用發展，推出整合式座艙顯示系統，除整合智能駕駛警示系統 (DMS)，也結合先進駕駛輔助系統 (ADAS)，並搭載超低反射率儀錶板、中控顯示器，可大幅減少環境光造成炫光，保持駕駛人清晰顯示內容。

營運方面，首季為傳統面板淡季，群創認為，產品也將同步進入新舊產品交替期，但看好面板價格將在今年首季落底，第二季隨著新品逐步放量帶動下，包含電視、消費性 IT 面板價格、需求都可望回溫，也樂觀看待下半年產業傳統旺季。