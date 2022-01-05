〈紐約匯市〉升息押注推升美債殖利率 美元走高 日圓觸及一個月低點

美元兌一籃子貨幣周二 (4 日) 攀高，日圓貶破 115，觸及逾一個月最低，顯示儘管 Omicron 導致確診病例激增，投資人仍押住聯準會 (Fed) 提早升息計畫不變。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 變動不大，保持在周一觸及的 96.328 一周高點附近。

美國 10 年期債券殖利率躍升 12.5 個基點至 1.6420%，是去年 11 月 24 日迄今最高。日圓最低觸及 115.395 日圓兌 1 美元，是去年 11 月 25 日以來最低。

市場目前押住美國將在 5 月之前啟動疫後首次升息，年底前還會再升息兩次。

巴克萊高級外匯策略師 Shinichiro Kadota 說：「市場預期的美國今年會更積極升息—或認為至少有更積極升息的風險，這絕對替美元提供關鍵的支撐。」

Omicron 確診病例激增，持續影響全球旅遊和公共服務，並使美國的校園延後開學，即使如此，投資人仍對封鎖終將解除保持樂觀。美國食品藥物管理局 (FDA) 周一授權，12 歲到 15 歲青少年可以接種輝 BNT 疫苗，並把第三劑和前兩劑接種時間縮短為 5 個月。

歐元從一周低點回升，報 1.13065 美元。英鎊大致持平，報 1.3480 美元，盤中最低曾貶至 1.3431 美元，是 11 月 29 日迄今最低。

澳幣盤旋在兩周低點 0.7184 美元附近。

截至周三 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：