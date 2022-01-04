〈台幣〉午後驚見27.515元 逾1角升幅全回吐收27.642元

台股今 (4) 日氣勢如虹，再創歷史新高，匯市同樣交投熱絡，下午湧現大量美元賣盤，帶動新台幣兌美元匯率暴升 1.17 角，衝上 27.515 元，直逼去年 6 月創下的 24 年多新高紀錄，進口商與散戶隨之進場，加上央行緊盯匯價，適時出手阻升，終場轉貶 1 分，收在 27.642 元，台北與元太外匯市場總成交值放大至 18.975 億美元。

外資今天早盤積極匯入，帶動新台幣兌美元匯率升破 27.6 元關卡，午盤前一路在 27.59 元附近徘徊，午盤後在拋匯潮大舉出籠下，匯價直接升抵 27.515 元，升值多達 1.17 角，逼近去年 6 月創下的逾 24 年新高價 27.502 元。

不過，熱錢瘋狂湧入引來央行關注並介入調節，避免新台幣匯價升勢太過猛烈，終場匯價由升轉貶，收在 27.642 元，小貶 1 分，台北外匯市場成交值 13.06 億美元，元太外匯市場成交值 5.915 億美元。

台積電今天股價飆漲近 4%，大立光、國巨等電子權值股也獲買盤青睞，帶動台股大漲 255 點，收在 18526 點全場最高，並改寫歷史新高。外資持續買超 257 億元，累計 10 個交易日以來已大買逾 1287 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.39%，歐元驟貶 0.49%，新加坡幣與日圓分別貶值 0.46%、0.37%，韓元也貶 0.19%，新台幣微幅貶值，人民則升值 0.06%。