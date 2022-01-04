2022年保險品質獎揭曉 南山人壽、南山產物勇奪消費者票選8項大獎

2022 年「保險品質獎」評選結果公布，南山人壽再度囊括「業務員最優」、「理賠服務最佳」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項特優寶座！今年更是第 11 度蟬聯四項特優，也是業界唯㇐ 27 度榮獲「業務員最優」的保險公司，打破自身蟬聯獎項紀錄。此外，南山產物也蟬聯「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項優等獎，持續累積獲獎高度。

「保險品質獎」是現代保險健康理財雜誌針對「消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司排行榜調查」所設計，今年邁入第 29 回，針對業務員、知名度、理賠服務與推薦度等指標邀請廣大消費者評選，代表消費者於各保險公司最直觀的評價及好感度。南山人壽今年第 11 度蟬聯四項特優，也是業界唯㇐ 27 度榮獲「業務員最優」的保險公司。南山人壽透過專業經營及創新服務贏得保戶及消費大眾的高度肯定，優質的品牌形象更讓消費者「很有感」，也因此在海內外各大保險競賽及排名中屢傳佳績。

南山人壽代理總經理范文偉表示，面對新冠變種病毒疫情的多變環境，更凸顯健康預防概念的重要性。南山人壽致力於建立壽險業健康照護領導品牌，以創新數位驅動保戶更多元、便捷的服務，積極導入保險科技（InsurTech）助攻民眾健康升級。此外，南山人壽更攜手跨業健康照護夥伴拓展「健康守護圈」，規劃多元健康促進服務，提倡保險服務超前部署，從事後理賠往前到事前預防及健康促進服務，同時往後延伸至醫療照護的貼「心」服務。

打造以客戶為核心的服務文化，致力提供優質的客戶服務使南山人壽持續多年獲得消費者高度的肯定。而在理賠服務，南山人壽開發理賠 AI 影像判讀，透過光學字元辨識及自然語言處理技術，將人工智慧導入理賠程序中，運用科技代替人工判斷更精準快速，且快速、貼心的理賠服務更獲得客戶的好口碑。

南山人壽傾聽客戶聲音，把握每一次與客戶的接觸點並依不同客群的意見持續優化流程，提高服務滿意度 ; 整合多元管道如南山人壽 APP、企業網路平台及實體服務據點，與消費者親切互動、掌握即時需求，並建置「客戶服務歷程資訊整合平台（客戶 360）」，客服人員可透過此平台即時掌握保單服務歷程，記錄客戶與公司間雙向互動、預見客戶需求提供精準的服務並提升客戶體驗。疫情期間，南山人壽亦傾力為保戶的健康而努力，不僅運用科技工具協助民眾維持良好體況，2021 年 12 月更推出為期兩個月的「南山神壽任務」活動，鼓勵消費者走出戶外親近山林，一起促進健康及樂活。

無獨有偶，南山產物在專業與售後服務方面也獲得客戶高度好評！為了讓所有車險賠案均能做到客戶一通電話、30 分鐘內啟動理賠服務，南山產物自 2019 年起，積極持續改善服務流程、增加人力與強化專業訓練，以及建置系統加強服務的品質與效率，結合「車險理賠自動派案系統」、「理賠受理主動通知客戶」、「車禍事故現場轉乘服務」(註)、「理賠 APP - 交通事故理賠系統」、「車險理賠進度通知系統」、「車險理賠照會系統」與「跨區服務自動派勤系統」等七項獲得經濟部智慧財產局所審定核准的保險科技專利，讓車險理賠作業流程更精進。截至 2021 年 11 月底，「電話申請理賠」的案件比例已突破至 98%；整體車險理賠服務的客戶滿意度也高達 98%！

南山人壽在經營團隊及全體同仁的努力下，2021 年亦獲得海內外逾 60 項專業獎項，彰顯公司長期推動企業永續經營發展的努力備受肯定，包含獲得金融監督管理委員會保險競賽六項重要獎項，透過推動微型及小額終老保險實踐普惠金融價值；此外，在兩年一度的《臺灣保險卓越獎》更奪下「保戶服務卓越獎」及「商品創新專案企畫卓越獎」雙料銀質獎；並連年獲頒「亞洲企業社會責任獎」殊榮，彰顯南山人壽穩健經營、專業創新及永續作為等各面向卓越之績效。

南山人壽強調，消費者的肯定是全體同仁繼續努力的最大動力，也將挑戰打破自我獲獎蟬聯紀錄，成為消費者心目中的壽險業健康照護領導品牌。南山人壽與南山產物將持續維持穩健經營，提供客戶溫暖的關懷服務及多元創新的保險商品，建置全方位的風險控管機制。

註：本服務與台灣大車隊合作提供轉乘服務，該服務須投保南山產物汽車保險交通事故轉乘費用附加條款。