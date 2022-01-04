去年Q3電信商ARPU連兩季走揚 亞太電增加最多

國家通訊員會 (NCC) 今 (4) 日公布 2021 年第三季行動通訊市場統計資訊，五大電信商行動通訊 ARPU(每戶平均收入)繼去年第二季止跌回升後，去年第三季為 441.9 元，季增 6.9 元、年增 4.7 元，其中，亞太電 (3682-TW) 成長最多，季增加 11 元、其次為中華電(2412-TW)10.9 元。

市場解讀，五大電信商自 2020 年 7 月開始提供 5G 服務後，隨著 5G 高資費帶動，加上低資費逐步退場，帶動 ARPU 提升，電信商也逐漸擺脫 4G 低價競爭時代。

電信產業關心的 ARPU，據 NCC 資料顯示，2021 年第二季是 2015 年來首度止跌回升，去年第三季 ARPU 441.9 元，季增 6.9 元，連兩季上揚，此外，也優於 2020 年第三季 437.2 元，年增 4.7 元。

五大電信 ARPU 表現來看，亞太電成長最多，2021 年第三季攀升至 293.1 元，季增 11 元；其次為中華電 479.2 元，季增 10.9 元；台灣大 (3045-TW) 則季增 5.3 元，來到 438.5 元；遠傳 (4904-TW)476.6 元，季增 3.7 元；台灣之星 324.7 元，季增 2.3 元。

NCC 統計，去年第三季整體行動通訊營收 391.3 億元，較前一季增加 6.5 億元，其中月租費收入為 331.2 億元，季增 1.5 億元、通信費收入為 25.8 億元，季增 2.2 億元。

另外，電信三雄用戶數方面，僅中華電用戶數增加，單季達 1065.4 萬戶，增加 2 萬戶；台灣大與遠傳用戶數分別為 711.4 萬戶、705 萬戶，分別掉掉 2 萬戶、1.1 萬戶。