國銀不動產放款飆12.41兆元新高 成為下一步掐緊房貸金脈關鍵

金管會今 (4) 日公布，本國銀行 2021 年 11 月底不動產放款飆至新台幣 12.41 兆元的歷史新高，其中，住宅貸款、建築貸款雙雙增加，顯示房市熱度居高不下，成為金管會正研議下一步持續打炒房、掐緊房貸金脈的關鍵。

截至 11 月底，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總餘額為 12.41 兆元，月增 0.1 兆元，續創歷史新高。其中，購置住宅貸款達 8 兆 6614 億元、建築貸款達 3 兆 1098 億元，雙雙較 10 月底增加，月增 1162 億元，帶動住宅加建築貸款餘額合計達 11 兆 7712 億元。

若以 2020 年 12 月底為基準，2021 年前 11 月住宅加建築貸款增加 9626 億元、增幅達 8.9%，與 2020 年同期相比則增加 8618 億元、增幅 8.79%，顯示去年央行雖多次出手打炒房，銀行放貸仍加速，房市熱度居高不下。

此外，依銀行法第 72 條之 2 設算，銀行不動產放款平均比率降至 26.81%，月減 0.03 個百分點。不過若從個別銀行來看，10 月原本沒有銀行不動產放款比率超過 29% 以上，但 11 月出現 1 家，為中小型銀行；比率落在 28% 至 29% 區間則月減 2 家、降至 8 家。

據傳金管會正研擬針對央行較嚴格限制成數的不動產貸款類型，例如餘屋貸款、高價住宅貸款、第 3 戶以上房貸等，上調銀行適用的風險權數，加強銀行控管不動產授信風險。外界關注金管會何時再祭出打炒房新招，金管會表示目前正研議中，並未鬆口實施時程。