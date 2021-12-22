南山人壽賦予海廢新生命 打造全臺十座再生藝術牆 呼籲減塑愛海洋

每天都有從世界各地隨潮汐而來的海洋廢棄物漂入台灣沙灘，根據聯合國的統計指出，每年約有 800 萬噸的塑膠垃圾，如同一分鐘即有一卡車的垃圾進入海洋。南山人壽守護海洋活動邁入第十年，除了持續舉辦淨灘活動及推廣環境教育課程，更進一步於全臺創作十座海廢再生藝術牆，吸引更多民眾認識並關注海廢議題，宣導減塑生活，喚醒環境永續的意識。

南山人壽發揮保險核心本業實踐減碳行動，也是全臺首家關注臺灣海岸線侵蝕的企業，從初期透過築籬固砂、海岸造林，到發起淨灘撿拾垃圾、倡議減少生活垃圾塑膠廢棄物等，期盼能成為環境永續的助力。2021 年是南山守護海洋行動十周年，特別與獲「2021 總統盃黑客松」的海湧工作室合作，串連全臺各地南山夥伴、社區民眾與國小孩童及大專學生，邀請小琉球海灘貨幣的創作藝術家林佩瑜協力「全台十座海廢再生藝術牆」企劃，以淨灘撿拾的浮球、瓶蓋、拖鞋、塑膠碎⽚、打⽕機、⿂餌盒等作為素材，賦予再生價值與新生命，經過一一清洗後曬乾、整理分類、規則排列後，為空曠的牆面帶來一抹鮮明色彩，化身成意想不到的藝術，讓所有人為之驚艷。

可愛的衝浪綠蠵龜，近 9 成死亡的海龜胃裡都有塑膠垃圾。（圖：南山人壽提供）

海廢牆以當地海洋生物為主要設計元素，如新北的綠蠵龜、宜蘭的曼波魚、桃園的鯨豚等，許多研究發現，牠們的生活環境充滿塑膠垃圾，導致牠們無法進食營養不良虛弱，或是遭廢棄漁網纏繞而死，面臨存亡危機，這都是生態系不健康的警訊，不僅危害海洋生物的健康，也將流至人類的生態鏈造成反噬。南山為海洋發聲，呼籲民眾意識海洋保育的重要，從生活中力行減塑，這是善待環境最簡單的方法，用實際行動為這片海洋與土地付出一點心力，留給下一代美麗的海洋。

南山人壽透過企業力量與影響號召，已累計超過 3 萬人次參與行動，守護逾 50 個海域、完成超過 60 公里的海岸淨灘、海岸造林認養 3.8 萬平方公尺、種植 12,000 顆防風苗，清除逾 65 公噸的廢棄物，幫助減碳的造林量相當於 6.5 座的大安森林公園。南山人壽懷著對海洋的熱愛，持續傳遞關懷海洋的重要性，獲得首屆「台灣永續行動獎」環境永續類銅獎肯定，也希望感染民眾，將垃圾減量視為一種日常生活態度。

歡迎大家趁著周末假日至各地輕旅行時，經過海岸旁的海廢再生藝術牆，將目光多停留一下，親身感受獨有的震撼力，進而理解和大自然的相處之道，響應零廢棄生活。往往生活上的一些小事，就可以為環境做出改變，南山人壽將持續投入環境永續及節能減碳各項行動，讓我們的下一代能持續看見自然美景與多樣的物種生態，還給臺灣美麗的海岸線與海洋景觀。

全台十座海廢再生藝術牆座落位置，請上南山人壽守護海洋行動網頁瀏覽 (https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/event/guardian/index.html)。

