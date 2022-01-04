內外資再度聯手敲進台積電 連兩日砸逾400億元

台股今 (4) 日大漲超過 200 點，終場以最高 18526.35 點作收，續創新高，三大法人合計買超 276.22 億元，其中，外資與投信聯手再敲進台積電，連兩日砸超過 400 億元、共買近 7 萬張，另外，外資也回補面板雙虎與航空雙雄共近 8 萬張。

三大法人今日同步買超，外資持續買超 257.04 億元、連 10 買；投信轉為買超 2.31 億元；自營商買超 16.82 億元，三大法人合計買超 276.22 億元。期貨方面，外資淨空單減少 472 口至 24704 口。

觀察外資今日操作，續買台積電近 3 萬張；回頭敲進面板雙虎與航空雙雄，長榮航 2.5 萬張、華航 1.8 萬張、群創 2.2 萬張、友達近 1.4 萬張；其餘個股包括兆豐金、國巨、廣運、台達電等。

外資也大買 ETF，包括買超元大台灣 50 反 1 最多，達 3.2 萬張、國泰智能電動車、富邦未來車各逾 7000 張，也買進元大台灣 50 共 4369 張。

外資賣超標的部分，中鋼居冠、共 1.3 萬張，其次為漲多的中環、近 1.2 萬張，另外聯電、台亞、技嘉、宏達電、鴻海、開發金等都有調節超過 5000 張。

投信今日也持續買超台積電 4020 張，居買超之冠，其次為敬鵬、中美晶、國巨、台達電、元太、萬潤、智易、力積電、安集；賣超標的包括長榮航、聯電、友達、陽明、富邦金、長榮、正隆、中鋼、台泥、新唐。