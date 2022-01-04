台積電登高一呼 台股大漲255點收18526點再創歷史新高

美股 2022 年開紅盤四大指數齊揚，台股今 (4) 日在護國神山台積電拉抬下，加上大立光、國巨、台達電 3 檔電子權值股也獲買盤追捧，帶動指數大漲 255.84 點，收在 18526.35 點全場最高，再創歷史新高，成交值 3251.12 億元。

櫃買指數開高後，漲幅隨即收斂，終場上漲 0.06%，收在 235.53 點，成交值 894.78 億元。上市櫃合計成交值 4145.9 億元。

台積電周一 ADR 飆漲逾 7%，今天台股現貨衝上 656 元，收在全場最高，漲幅近 4%，為 10 個多月來新高，市值攀升至 17 兆元。大立光擬跨足下游鏡頭模組 (CCM) 領域，拓展車用市場版圖，今天在市場買盤追捧下，股價強漲逾 7%，一度攻上 2700 元，終場收在 2695 元，直逼年線關卡，為近 4 個月新高。

儘管台股再創新高，但千金股普遍走弱，股王矽力 - KY、股后信驊分別重摔 5%、4%，力旺、譜瑞 - KY、祥碩等 IC 設計族群賣壓也相當沉重，亞德客 - KY、世芯 - KY 均下跌逾 2%，摔出千金股行列，台股剩下 11 千金，不過，聯發科、緯穎、旭隼仍獲資金點火。

電子零組件類股也是盤面多頭指標，被動元件大廠國巨暴漲逾 8%，終場收在 533 元，站上年線，攀近 5 個月新高，華新科同步勁揚 3.5%，收 177 元，信昌電、華容、凱美、禾伸堂、大毅等均表現不俗。此外，PCB 族群則由敬鵬領軍大漲逾半根停板，欣興、泰詠、台表科及設備廠志聖也吸引資金進駐。

其他權值股方面，台達電股價大漲逾半根停板，直逼 300 元大關，終場收在 297 元，仍創下 5 個多月新高；台塑集團股拉回整理，僅台塑化維持上漲走勢；貨櫃三雄股價回神，其中以萬海上漲逾 2% 最多。