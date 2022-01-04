〈台股盤後〉台積電衝鋒 被動、面板尾盤拉抬 站穩18500點

台股今 (4) 日在台積電、大立光領軍下，指數跳空開高，大漲超過 200 點，突破 18500 點關卡，加上被動元件、面板、PCB 等中小型股尾盤拉抬，終場以今日最高 18526.35 點作收，續創新高，大漲 255.84 點或 1.4%，成交量 3251 億元。

觀察電子權值股表現，台積電延續漲勢，跳空上漲，大漲近 3%，終場收在 656 元；聯發科盤中有買單點火，終場收漲 1.3%，以 1165 元作收；鴻海則守住盤上，收在 103.5 元；台達電、面板雙虎等均帶領大盤上攻。

大立光明日將公布營收，預估 12 月出貨動能將不亞於 11 月，市場看好去年第四季營收將是全年最佳，股價也強勢表態，拉出逾半根停板，收在 2695 元；光學族群也同歡，佳凌上漲逾 3%，玉晶光與亞光也有 2% 漲幅，今國光、先進光、佳能等表現也不俗。

美系外資最新報告看好，國巨與奇力新完成股份轉換後，國巨產品組合轉佳且成為一站式服務供應商，將評等調高至加碼、目標價上調至 600 元，激勵國巨股價強勢大漲，終場大漲逾 8%，收在 533 元；被動元件族群也沾光，信昌電上漲近 5%，華新科也有 3.5% 漲幅。

國內疫情升溫，桃機疫情連環爆，市場擔憂本土疫情再起，防疫概念股重啟漲勢，美德醫 - DR、毛寶、德淵亮燈漲停；康那香、藥華藥、ABC-KY 拉出逾半根停板；興櫃股的圓點奈米、國鼎、金萬林漲勢凌厲。

電動車大廠特斯拉去年第四季與去年全年交車量均創新高，股價飆漲 13.5%，市值增加 1440 億美元，相關概念股同慶賀，長園科、立凱 - KY 上漲逾 5%，新普、鴻碩、康舒、致伸、為升、崧騰等都有逾 2% 漲幅。

法人表示，在電子股權值股領軍下，台股延續強勢創高格局，同時帶動大盤量能回升，降低價量背離風險，預期在價量格局轉正下，有助大盤沿著五日線持續震盪向上。