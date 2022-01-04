台股基金五強 績效猛

主動選股商品搶鏡，新光創新科技基金 2021 年漲 87.80% 最出色，投信法人表示，台股 2021 年攀上萬八，大盤本益比仍維持近 10 年低檔，台股本身不貴、評價面具優勢、外資近來持續加碼台股，資金動能升溫，著眼 2022 年科技股創新題材多、成長動能持續，加上非電族群亦有表現機會，元月可持續加碼台股基金。

2021 年台股從 14,732 點一路衝鋒，飆至年底 18,218 點並站穩萬八，這期間大盤漲幅 23.66%，主動選股的台股基金表現更好，統計 166 檔台股基金平均報酬達 40.14%，表現最好的前五檔台股基金，報酬更是從 70% 以上起跳；單檔績效來看，共有 139 檔台股基金年度績效打敗大盤，其中，表現最好的新光創新科技基金，全年上漲 87.80%，績效排名第一，統一奔騰上漲 86.55%，表現居次；若從進榜檔數來看，新光投信共有 4 檔台股基金名列台股基金績效前 10 強，整體表現最佳；統一、野村投信則各有 2 檔進榜，兆豐、安聯投信也各有 1 檔擠進前 10 名。

新光投信台股投資團隊表示，2022 年放眼全球，一個「更潔淨」、「更智慧」的新世界來臨，台股站在世界轉型的樞紐上，不論數位創新，或能源轉型，帶動各產業迎接全新格局，其中，『台廠供應鏈』將趁勢崛起，隨明年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意半導體、綠能等兩大投資機會。

半導體長多 利基族群百花齊放

以半導體產業來說，2022 年產業上游需求大爆發，包括晶圓、設備、耗材、化學品等次族群，明年供貨更為吃緊，需求更甚 2021 年，另外，AIoT、車用及高效能運算等新應用帶動下，包括矽晶圓、矽智財、特殊利基型 IC 設計需求也更勝以往，加上未來還有 5G、電動車、能源管理技術，都需要第三代半導體的創新材料提供，2022 年新科技應用商機齊發，創造半導體產業無數新商機出現，預估台股的半導體族群，將是 2022 年台股不可逆的大趨勢股。

綠能儲能需求爆發 迎補漲行情

展望 2022 年，更值得注意是「碳中和」成為全球經濟重大議題，2022 年全球綠能產業有機會重啟熱度，主要原因來自上游原料多晶矽價格下滑，台灣綠電相關廠商，明年毛利率有望回復正常表現，市場資金有機會重返綠能相關概念股，作為長期投資主流，尤其是儲能產業，由於太陽能發電及風力發電逐漸普及，但電力易受天候環境因素影響，儲能系統不僅可提供最佳電力調配，調度電力應用、並能提高電力使用效率，未來市場需求將大幅引爆，儲能在綠能扮演角色更顯重要，也是布局台股的新機會。

新光投信台股投資團隊強調，目前台股本益比僅 14.85 倍，相較過去 5 年均值 16.6 倍，或 10 年均值 17.1 倍，顯示目前大盤本益比仍處低檔，台股不貴、評價面更顯投資優勢；由於明年台資企業獲利仍維持一定水準、外資回補買盤已不斷升溫、同時，新台幣匯率近期繼續走強，顯示台股內外資金同步簇擁下，元月行情火種已經點燃，加上 2022 年半導體產業供不應求持續、綠能產業趨勢才正起步，預估台股創新題材將持續爆發、成長股有望迎新一輪漲升行情，台股在強勢主流股領漲下，2022 年投資主軸仍維持選股不選市，建議投資人擇優分批布局，或定期定額加碼台股基金，掌握台股長線牛市的爆富潛力。

表：2021 年度台股基金績效前 10 名