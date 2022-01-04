面板新產能開出 手機AMOLED面板滲透率今年上看46%

研調機構 TrendForce 今 (4) 日指出，受惠蘋果 (AAPL-US)、三星 (Samsung) 與其他中國品牌擴大導入 AMOLED 機種，去年手機 AMOLED 面板市場滲透率為 42%，今年在各家面板廠持續擴充 AMOLED 產線下，滲透率可攀升至 46%，年增 4 個百分點。

研調也點出，影響今年 AMOLED 市場滲透率的關鍵有兩大因素，包括 AMOLED DDI 供貨持續緊張，以及手機品牌擴大採用 AMOLED 面板的意願。

研調表示，AMOLED DDI 製程主要採用 40、28 奈米中壓 8V 的製程，去年該製程產能供給有限，加上三星德州奧斯汀晶圓廠去年初因暴風雪停工，導致 AMOLED DDI 缺貨問題嚴重，也壓抑去年 AMOLED 面板的滲透率。

聯電 (2303-TW) 今年則因應客戶需求，已新增 28 奈米產能，中芯 (SMIC) 也擴充 40 奈米，不過，整體擴產幅度仍追不上品牌需求，加上三星晶圓廠持續減產，預期今年 AMOLED DDI 仍存在供需缺口。

研調認為，由於聯電 28 奈米 AMOLED DDI 擴產計畫將在 2023 年底完成，其他晶圓代工廠儘管也都有開發專用製程的規劃，不過開發時程較晚，對今年 AMOLED DDI 缺貨並無實質幫助。

另外，AMOLED 面板技術逐漸成熟，以及產品良率不斷提升下，今年市場滲透率從去年的 42% 提升至 46%，持續壓縮中階市場的 LTPS 面板，帶動面板廠將 LTPS 產能轉往中尺寸應用。

手機品牌今年仍面臨 AMOLED DDI 缺貨風險，加上 AMOLED 面板價格居高不下，與其他半導體零組件價格持續上揚等，品牌為維持其獲利狀況與衝刺全年出貨目標，研調預期少部分 AMOLED 產品將改為使用 LCD 面板，以衝刺中低階手機市場出貨量，LTPS 面板廠也可望在中階手機市場獲得喘息空間。