〈車市〉賓士電動車款VISION EQXX亮相 純電續航力逾1000公里

德系汽車大廠 Mercedes-Benz 在「電動優先」和「汽車軟體優先」的策略下，最新發表以長途旅程為開發主軸的車款 VISION EQXX，強打單次充電後的純電續航力可超過 1000 公里，未來此技術將運用於小型車款，進而實現品牌對未來電動車的想像。

VISION EQXX 車尾設計。(圖：賓士提供)

Daimler AG 和 Mercedes-Benz AG 董事會主席兼執行長 Ola Källenius 表示，VISION EQXX 僅以短短一年半時間打造，是 Mercedes-Benz 前所未有最高效能的車款，單次充電後的純電續航力可超過 1000 公里，未來更可將此技術運用於小型車款，目標打造出令全球使用者嚮往的電動車。

Mercedes-Benz 強調，VISION EQXX 是汽車技術的未來藍圖，許多功能已獲運用於量產電動車的生產研發規劃，預計會使用於下一代 MMA 電動車架構的中小型車款中。

VISION EQXX 車體結構採全新電車平台，搭配賽車化車身設計、輕量化材質使用，整體車身僅 1750 公斤，而在模擬實際交通情況下，單次充電後最高行駛里程更超過 1000 公里；同時，專為 VISION EQXX 設計的電池具備更小、更輕體積，在多項軟硬體和車頂太陽能電池板協助下，相較主流電動車 75% 電能效率，VISION EQXX 電能效率可達 95%。

圖：賓士提供。

而透過全面優化使用者介面，Mercedes-Benz 將導入汽車產業未曾有過的視覺效果於數位螢幕，採用橫跨兩側 A 柱達 47.5 吋的 8K 高解析度單一面板。