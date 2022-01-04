台股再登峰站上18500點 三大法人買超276.22億元 外資連10買

台股今 (4) 日持續走高，台積電發威飆漲近 4%，加上大立光、國巨等電子權值股也獲買盤青睞，帶動指數終場大漲 255.84 點，收在 18526.35 點全場最高，改寫歷史新高紀錄。三大法人合計買超 276.22 億元，其中外資已連 10 買。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 257.04 億元，為連續 10 個交易日買超，累計已大買逾 1287 億元；投信轉為買超 2.31 億元；自營商買超 16.82 億元。三大法人合計買超 276.22 億元。

台積電周一 ADR 飆漲逾 7%，激勵台股現貨衝上 656 元，收全場最高，漲幅近 4%，為 10 個多月來新高，市值一舉升至 17 兆元。大立光擬跨足下游鏡頭模組 (CCM) 領域，拓展車用市場版圖，今天股價強漲逾 7%，終場收在 2695 元，直逼年線關卡，為近 4 個月新高，此外，玉晶光、亞光、佳凌、先進光等也表現不俗。

受到特斯拉股價大漲激勵，電動車零組件供應鏈今天也成為多頭指標，整車廠淳紳股價亮燈漲停，長園科、康舒、新普、立凱 - KY、美琪瑪、康普等同步走揚。

被動元件大廠國巨暴漲逾 8%，終場收在 533 元，站上年線，攀近 5 個月新高，華新科同步勁揚 3.5%，收 177 元，信昌電、華容、凱美、禾伸堂、大毅等均表現強勢。

其他權值股方面，台達電股價大漲逾半根停板，直逼 300 元大關，終場收在 297 元，仍創下 5 個多月新高，聯發科股價回神漲逾 1%，終場收 1165 元。面板雙虎同步獲買盤青睞，連袂上漲 1.5%。