雙升趨勢擾動金融市場 多元標的債券基金抗震

通膨升溫與聯準會升息的「雙升」態勢，將持續衝擊金融市場，投信結合市場趨勢推出多元標的的投資債券基金組合，透過主動式操作，順應市場趨勢調整配置比重，讓基金投資更順應市場波動。

路博邁投信總經理陳正芳表示，路博邁全球策略收益債券基金，囊括多元化債券作為投資標的，並採取主動式操作，靈活調整配置，所以能夠快速應對市場變化，掌握不同環境下的投資機會。

對於偏好穩定收入的收益族來說，全球策略收益債是長期核心配置必備品，根據歷史回測顯示，全球策略收益債指數近 30 年平均單年度報酬率達 6%，且投資正報酬機率相當吸睛，自指數成立以來，投資滿 1 年以上正報酬機率 96%，投資滿 2 年以上正報酬機率 100%，長期表現穩健。

陳正芳表示，過去一年股票投資吸金上兆創新高，但股票波動度大，因此納入全球策略收益債將有助穩定投資組合，以過去 20 年指數回測資料顯示，當單一股票資產加入一半全球策略收益債，投資組合波動度直接下降近一半，有效降低波動風險。

陳正芳指出，全球策略收益債券基金，以投資等級債券為主，高收益債為輔，當美國升息期間可加碼非美公債，捕捉政策差異下的資本利得機會；於股市多頭時可加碼風險性債券，提高多頭參與度、拉升收益水準。

至於在低利環境、景氣回升階段，則會運用衍生性商品如 CDX，以更有效率的方式參與高收益債價格上漲表現。

根據歷史經驗，在通膨升溫的市場環境下，全球策略收益債也可望繳出好成績。統計過去 30 年市場資料，共有 16 個年度通膨高於 2.25%，在這 16 個年度中，全球策略收益債平均市場報酬率為 6.91%，正報酬年度為 15 年。