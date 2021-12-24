日本內閣批准新年度預算 總支出逾107兆日圓創高

日本政府在 24 日 (週五) 上午的內閣會議上，正式批准 2022 年度預算案。總支出達 107 兆 5964 億日圓 (約新台幣 26 兆)，創歷史新高。日本政府估計新年度的稅收表現會比今年更好，但明年度預算有逾 3 成支出仰賴發債，嚴苛的財政營運仍持續當中。

日本內閣在 24 日批准的 2022 年度預算案，總支出達 107 兆 5964 億日圓，連續 4 年超過百兆日圓。和今年度的最初預算相比，足足高出 9867 億日圓，創下新高紀錄。

在日本 2022 年度預算案當中，社會保障支出達 36 兆 2735 億日圓，比起今年度高出 4393 億日圓，原因和 75 歲以上「嬰兒潮世代」的醫療和看護有關。

而新年度的國防預算也比今年度增加 542 億日圓，來到 5 兆 3687 億日圓。

此外，用於國債償還和配發利息的國債費用，也較今年度高出 5808 億日圓，來到 24 兆 3393 億日圓。

另一方面，由於疫情趨緩，還有企業業績回溫等緣故，新年度的稅收表現可望超越今年度，預估達 65 兆 2350 億日圓。

為此，為填補稅收等不足部分，新債的發行額達 36 兆 9260 億日圓，估計睽違 2 年低於前年度的最初預算。

然而，新年度預算的總支出當中，仍有高達 34.3% 的比例倚賴發債，嚴苛的財政營運仍將持續。