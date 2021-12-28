避險貨幣日圓持續走弱 分析師：當前投資人風險偏好強勁

全球對 Omicron 變種病毒的擔憂正在減緩，反映在金融市場上，除了美股再創新高之外，做為避險貨幣的日圓，則是進一步走弱。

亞洲周二 (28 日) 交易時段，日圓匯率來到 11 月 26 日以來的低點，美元兌日圓一度來到 114.935，隨後日圓回升至 114.8 附近。

美元雖然也被視為避險貨幣，但在聯準會轉鷹的背景下，美元指數周二下午幾乎沒有變化，維持在 96.078 附近。

花旗集團日本全球市場 G10 外匯策略主管 Osamu Takashima 表示，全球市場相當樂觀，認為 Omicron 有望獲得抑制。他指出，儘管預期聯準會將加快收緊政策，但美國股市上漲的事實，正意味著當前投資人的風險偏好，一定「非常非常強勁」。

他預測，日圓可能短期會測試 2021 年的低點 115.525。

日圓周二盤中跌勢縮小，部分原因可能來自經濟數據的提振。日本失業率超出期值和前期的 2.7%，來到 2.8%，而就業 / 求職者比維持在 1.15，期值為 1.16。此外，日本 11 月季調後工業產出月率初值創下 2020 年 8 月以來的最大升幅，達 7.2%，遠勝於預期值 4.8%。

對於日本當前的通膨情況，日本財務大臣鈴木俊一表示，他們不認為近期升高的通膨，會對經濟產生負面影響。