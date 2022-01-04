日本12月製造業PMI降至54.3 連續11個月維持成長

IHS Markit 週二 (4 日) 公布日本 12 月 au Jibun Bank 製造業 PMI(採購經理人指數) 終值為 54.3，比 11 月的 54.5 微幅下滑，連續 11 個月維持在 50 以上的成長走勢，也高於 2021 全年的平均值 (52.7)。

根據 12 月 PMI 數據，在 2021 年的年底，日本製造業景氣雖有放緩，但仍穩定改善。

有企業反映，產出和新訂單數量都減少，但整體仍高於 2021 全年平均值。由於需求持續改善，製造業的雇用狀況出現 2018 年 4 月以來最大幅改善。

另一方面，供應鏈混亂和原物料供給不足，也干擾日本製造業產出和營收的增加，使企業對景氣看法沒有過去樂觀。

12 月的日本製造業 PMI 指數之所以低於 11 月，一部分和產出的上升走勢放緩有關，儘管這仍是產出連續第 3 個月增加。有企業表示，汽車相關的新訂單顯著增加，是當前產出增長一大要因。

在 2021 年底，新訂單數量也出現緩慢成長，Q4 的平均增加率是 2018 年 Q4 以來的最高水準。

雇用方面，到 12 月為止已連續 9 個月出現增加，12 月的增加幅度是 2018 年 4 月以來最大。

剩餘訂單方面，在新訂單數量持續增長的影響下，連續 8 個月出現增加。

採購活動受到供應鏈混亂影響，出現 2021 年 5 月以來最急遽的增長，這個現象也和需求增加有關。而在採購價格方面，連續 19 個月出現漲價；雖然 11 月的通膨率走緩，但是就整體價格來看仍出現顯著上揚。當月份的通膨率雖然是 9 月以來最低，但是產品價格仍連續 13 個月上揚。

關於未來一年的景氣看法，上升走勢出現放緩，整體的景氣看法雖然樂觀，不過幅度則是 8 月以來最小。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 表示，目前日本製造業對於景氣的看法雖仍舊樂觀，但由於疫情影響和供應鏈混亂的情形持續，日本製造業對前景轉趨謹慎，事業展望是 8 月以來的最低水準。