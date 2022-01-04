〈美股熱門股〉特斯拉去年Q4、全年交車量告捷 盤中大續漲逾12%

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 無畏供應鏈與晶片荒困境，2021 年第四季、全年交車量告捷，激勵周一（3 日）盤中股價漲逾 12%，延續盤前強勁漲勢。

特斯拉周日（2 日）公布數據顯示，2021 年全年交車量達到 936,172 輛車，比去年同期暴增 87%，2021 年第四季交付 30.86 萬輛車，連兩季創新高。

華爾街券商 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，在目前影響汽車製造業的晶片荒影響下，特斯拉還能有如此亮眼的交車成績，令人瞠目結舌。Ives 認為，交車量成長可能是受中國市場需求不斷成長，以及對電動車廣泛的熱情推動。

特斯拉單季的交車量是最受關注的指標之一，該項數據是公司財報基礎，視為消費者對電動車需求的風向球，特斯拉曾表示，交車數據應略為保守，最終數字可能相差 0.5% 或更多。

這次優秀的交付量報告接近財報公布日期，因此也提振投資人對該公司信心，進而反映在股價上。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，盼在未來 9 年內，每年電動車銷售量能增加到 2,000 萬輛，為此將於今年開始在奧斯汀的工廠開始生產 Model Y 跨界休旅車。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，特斯拉今年股價將會受到德國的超級工廠與奧斯汀廠的經濟效益、4680 電池技術，以及在印度、澳洲、越南等其他地區的潛在市場擴張推升，維持該股「增持」（Overweight）評等，目標價訂在每股 1,200 美元。

截稿前，特斯拉盤中上漲 12.23%，每股暫報 1,186 美元，市值為 1.19 兆美元。