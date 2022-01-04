〈美股盤後〉開門紅！台積電ADR特斯拉飆漲 蘋果市值一度破3兆美元

美股 2022 年的首個交易日開局良好，美債殖利率週一 (3 日) 飆升，金融股隨之走揚，能源、科技股漲勢凌厲，台積電 ADR 飆逾 7%，特斯拉噴漲逾 13%，蘋果盤中市值突破 3 兆美元，成為首家跨過此里程碑的美國企業，美股四大指數終場全部收紅，道瓊漲逾 200 點，標普漲逾 1.2%，雙雙創下歷史新高。

分析師預計今年美股投資報酬率將會較為溫和，隨著美國聯準會 (Fed) 逐步縮減購債與升息，這將拖累企業獲利增長，最終影響股價。

華爾街正在密切關注 Fed 退場動態，聯準會於去年 12 月利率會議上預期今年將升息 2 次，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 3 月升息機率約 60%。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.91 億例，死亡數突破 544 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 92.3 億劑疫苗。

由於 Omicron 病毒擾亂，上週日全球逾 4464 趟航班被取消，許多美國學校暫時關閉，華爾街大型銀行已要求員工居家辦公。

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 上週末表示，Omicron 確診數量過於龐大，住院人數仍有激增的危險，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 可能很快會更新指導方針。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 246.76 點，或 0.68%，收 36,585.06 點。

那斯達克指數上漲 187.83 點，或 1.2%，收 15,832.8 點。

標普 500 指數上漲 30.38 點，或 0.64%，收 4,796.56 點。

費城半導體指數上漲 81.1 點，或 2.05%，收 4,027.2 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、非必需消費品和金融板塊領漲，材料、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.50%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.096%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.47%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.34%；波音 (BA-US) 上漲 3.25%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.82%；Visa (V-US) 上漲 2.18%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.53%。

費半成分股幾乎全收紅。AMD (AMD-US) 上漲 4.41%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.41%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.32%；美光 (MU-US) 上漲 2.79%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.83%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 7.06%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.77%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.57%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週一盤中股價站上 182.88 美元，創盤中新高，市值一度衝破 3 兆美元，終場收紅 2.50% 至每股 182.01 美元，市值回落至 2.99 兆美元。Wedbush 分析師 Daniel Ives 發布報告指出，即便晶片短缺問題仍在，蘋果去年底假日期間 iPhone 13 全球銷售量超過 4000 萬支，打破歷史紀錄。

輝瑞 (PFE-US) 下跌 4.06% 至每股 56.65 美元。BioNTech (BNTX-US) 暴跌 10.07%，報每股 231.85 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週一批准 12 歲到 15 歲青少年接種輝瑞 / BNT 追加劑，擴大該疫苗緊急使用授權 (EUA)，追加劑適用於完整接種後 5 個月。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週一噴漲 13.53% 至每股 1,199.78 美元。特斯拉 2021 年第四季 (10 月～12 月) 交車數達 30 萬 8600 輛，創單季新高紀錄，全年交車量超過 93.6 萬輛，暴增 87%，同樣創歷史新高。

台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 7.06% 至每股 128.80 美元，換算價 711.75 元，折溢價率達 12.80%。

台積電將於 13 日舉行法說會，法說行情提前開跑，高盛預期台積電漲價效應於今年首季發酵，2022 年全年營收將增加約 26%，毛利率將升至 53.1%，營業利益率升至 42.9%，將其目標價由 1028 元上調至 1035 元，重申「買進」評等。

華爾街分析

SoFi 投資策略主管 Liz Young 說:「每一波新變種病毒，我們都能更快地克服，這種情況料將還會持續發生，它影響到供應，而不是需求，這顯示高通膨仍將持續到 2022 年上半年。」Young 還提到：「高利率未必是壞事，因為這顯示經濟強勁，但股市必須度過此艱難的關口。」

The Sevens Report 顧問公司創辦人 Tom Essaye 表示：「股市前景樂觀，但隨著 2022 年開始，聯準會取消寬鬆政策值得關注，市場將迎自 2018 年以來首次升息，這一變化將影響全年。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主