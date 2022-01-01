鉅亨美股雷達：特斯拉召回近48萬輛電動車 嬌生加強劑有助降低Omicron重症

美股重要看點：

美股 2021 年最後一個交易日，美股期貨週五 (31 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.18%，那斯達克 100 期貨 0.20%。

在美上市中概股經歷五天暴跌後，終於在周四 (30 日) 強力反彈，追蹤中國科技股的指數一度飆漲 10%，創 9 年以來最大盤中漲幅，顯示市場正重新湧入今年遭中國監管打擊的股票。

根據資料，過去一周內，全球新冠病毒感染人數創歷史新高，在 12 月 22 日至 28 日期間，全球平均每天出現近 90 萬例病例。

世界衛生組織（WHO）警告，全球將出現新冠肺炎病例「海嘯」，包括美國和幾個歐洲國家在內的國家，分別傳出確診病例創新冠疫情開始以來最高單日紀錄。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，儘管大部分人已接種疫苗或增強劑，但建議新年節慶聚會最好仍以小型為主，不要參加大型聚會。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 90.55 點，或 0.25%，收 36,398.08 點。

那斯達克指數下跌 24.65 點，或 0.16%，收 15,741.56 點。

標普 500 指數下跌 14.33 點，或 0.3%，收 4,778.73 點。

費城半導體指數下跌 47.3 點，或 1.18%，收 3,952.0 點。

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

南非醫學研究委員會（SAMRC）周四（30 日）發表的一項研究表示，南非醫護人員施打嬌生的新冠疫苗增強劑的兩周後，預防感染 Omicron 引發重症住院的保護力可達 84%，一到兩個月後效力則增至 85%。

這份尚未經過同業審核的真實世界研究（RWD）報告，是根據 11 月 15 日到 12 月 20 日對 69,092 名醫護人員施打嬌生單劑疫苗第 2 劑所得到的結果。

嬌生公司疫苗部門的研發主管 Mathai Mammen 表示，自家疫苗的保護作用可能是由於成功誘導出 T 細胞強大的反應，而從該研究數據表明，其疫苗對 Omicron 仍有保護力。

JNJ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週四 (30 日) 公布，特斯拉召回超過 47.5 萬輛 Model 3 及 Model S 電動汽車。

本次被召回的是 2017 年至 2020 年間出廠的 35 萬 6309 輛 Model 3 電動汽車，以及 11 萬 9009 輛 Model S。其中 Model 3 召回的原因是，其行李箱開關過程可能會損害倒車攝影鏡頭的線路，導致鏡頭故障引發車禍風險。Model S 的狀況更為嚴重，為前引擎蓋出現問題。

特斯拉預估，只有 1% 的 Model 3 車輛實際上出現召回的缺陷，而 Model S 車輛缺陷比率為 14%。目前並未接獲兩款電動車因上述狀況而產生任何碰撞、人員傷亡案例。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國半導體大廠 AMD(AMD-US) 以 350 億美元收購賽靈思 (Xilinx) 的交易目前預計將在 2022 年第一季完成，較原先預期的時程延後。

兩家公司在聲明中表示：「我們繼續在完成交易所需的監管方面取得進展。雖然我們先前預計將在 2021 年底前獲准，但是我們尚未完成該流程。目前我們預計交易將在 2022 年第一季完成。」

根據交易，賽靈思股東每股普通股將獲得約 1.7 股 AMD 普通股，也就是賽靈思每股收購價來到 143 美元，合併後，AMD 股東權益將占 74%，賽靈思股東占 26%。