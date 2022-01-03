〈2021車市統計〉豪華車10年來首見衰退 LEXUS NX拿單一車款銷售冠軍

去年受晶片短缺衝擊，國內豪華進口車市場銷售總規模僅 93423 台，年減 2%，是近 10 年來首見豪華車市場負成長，其中，BENZ 和 LEXUS 衰退幅度相對大，分別年減 6%、9.2%，但 LEXUS NX 仍拿下進口單一車款銷售冠軍，掛牌數 7069 台，和泰車 (2207-TW) 表示，LEXUS NX 今年挑戰銷售 1 萬台新里程碑。

圖表：和泰車提供。

和泰車說明，疫情對豪華車客層消費信心影響小，反而增加個人交通工具的需求，惟疫情造成供應鏈瓶頸，衝擊全球車用零件供給，加上晶片持續短缺影響，各廠家均面臨車源不足壓力，導致國內豪華車市 10 年來首見負成長。

品牌來看，2021 年由賓士拿下豪華車市銷售冠軍，掛牌數 27879 台，年減 6%，市占率 29.8%，其次 LEXUS 20584 台，年減 9.2%，市占 22%，汎德永業 (2247-TW) BMW 達 18490 台，年增 1%，市占率 19.8%，而 VOLVO 成長幅度較高，達 19.7% 至 8446 台。

和泰車進一步說明，LEXUS 受 9 月起減產影響，9-12 月減產超過 2500 台，進而影響全年登錄台數，不過，旗下 SUV 車款均奪下該級距銷售冠軍，再次蟬聯豪華品牌 SUV 霸主地位，尤其 NX 車款雖處商品末期且提前於 10 月出清，全年仍繳出超過 7000 台的佳績，榮登豪華 SUV 最暢銷車款。

和泰車進一步指出，LEXUS 大改款 NX 全車系於 11 月 16 日公布預接價格後，一個月內即累計超過 3000 張訂單，因而樂觀預期，今年仍將再創豪華品牌 SUV 級距的銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破 10000 台，屆時將創新里程碑。