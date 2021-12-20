〈車市〉和泰車Lexus NX正式開賣 估年銷量上看1萬台

Lexus 總代理和泰車 (2207-TW) 今 (20) 日正式發表豪華休旅 Lexus NX，和泰車總經理蘇純興表示，11 月 16 日啟動全新 NX 預售後，累計訂單已超過 3000 多張，由於正式開賣後較預接單下調 3-6 萬元，價格極具競爭力，樂觀看待 NX 年銷量將上看 1 萬台，不僅將打破 NX 的銷售紀錄，也有望改寫豪華休旅車紀錄。

和泰車此次 Lexus NX 全車系提供 5 種動力、10 個不同等級車款供車主選擇，正式售價 163 萬元起，較預接單價格下調 3-6 萬元。

和泰車說明，第二代 NX 導入全新設計語彙，首次採用「L E X U S」車尾 logo 的車身識別，也率先增加品牌首款 PHEV 插電式油電複合動力車型，藉此打造更加豐富的電動化產品陣容，並正式宣告 Lexus 邁入新世代。

第二代 NX 助打極具跑格的動感外觀，整體放大的車身尺碼，搭配後輪拱外推設計及加大輪距，達到降低重心，同時提升運動化的視覺效果，內裝上則率先導入 TAZUNA 全環繞駕駛座艙，高規車型上更附有觸控追跡功能的全新方向盤，搭配 HUD 抬頭顯示器，將觸控指引顯示於 HUD 上，可有效降低駕駛者的視線偏移，提升行車安全性。

因應 Lexus 電動化時代的布局，NX 也首度導入品牌第一款插電式油電複合動力 NX 450h+ (PHEV)，用 2.5 升插電式油電複合動力，並搭載 18.1 kWh 的大容量鋰電池，提供優異的純電行駛里程及加速性能表現，更配備 E-Four AWD 電子式四輪傳動系統，強化 450h + 的整體操控表現。

而為了滿足顧客多樣化的需求，Lexus 也首度推出 NX 350，採用集團全新開發的 2.4 升渦輪引擎及 Full-time AWD 全時四輪傳動系統，油耗表現來到 15.8 km/L，更優於現行的 NX 300h 車型，和泰車樂觀看待，勢將成為豪華 SUV 的熱門選擇。