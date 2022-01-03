台股2022年開紅盤報喜 一隱憂、兩利多成多空拉鋸關鍵

台股 2022 年開紅盤在內外資力挺下順利收紅，投信認為，在今年獲利增幅可能縮小的前提下，台股恐有評價面偏高的隱憂，但仍可望在總經數據、獲利上修等基本面利多帶動下，推升指數進一步上攻。

台股在 2022 年首個交易日持續令市場驚豔，早盤一度上衝至 18379.69 點，大漲逾百點，再度改寫歷史新高，不過隨即逢高賣壓湧現，終場上漲 51 點收在 18270.51 點，仍是收盤歷史新高價。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，目前市場評估 2022 年台股企業獲利表現將不若 2021 年大幅彈升，因此擔憂台股評價面偏高，但就數據來看，台股獲利上修動能將能支撐估值，進而帶動指數未來向上空間

葉獻文進一步指出，台灣 11 月製造業景氣燈號為連續 2 個月亮出綠燈，儘管變種病毒再度打擊全球需求，供應鏈瓶頸難解影響經濟復甦腳步，但台灣進出口、外銷訂單及生產等經濟數據持續呈雙位數成長，台股 2021 年最後一週也站穩萬八並創新高，多頭格局有望持續。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，重要企業法說將陸續於 2022 年 1 月中登場，並將提及 2022 年展望，對半導體仍維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至 2022 上半年，第一季半導體有望淡季不淡。

廖哲宏表示，2022 年包括美國聯準會在內等各國央行將陸續縮減原有寬鬆貨幣政策，甚至可能進一步升息作為，在資金開始緊縮與高基期因素影響下，今年企業獲利成長幅度可能相對縮減，也可能讓台股操作難度提高。

但進一步觀察各產業表現，看好包括矽晶圓、ABF 載板、車用電子、雲端伺服器在內等電子產業族群仍有機會在 2022 年持續成長，且產業能見度甚至可到 2023 年，相關成長趨勢族群將是 2022 年投資上的布局重點。