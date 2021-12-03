〈車市〉吹漲價風 TOYOTA國產車款明年初漲近2%

由於國際原物料價格飆漲，車市近來也掀起一波漲價風，和泰車 (2207-TW) 今 (3) 日指出，繼日前調漲部分進口車款，國產熱門車款包括 CROSS、 ALTIS 等明年 1 月起生產的車輛將調漲近 2%，而三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業也宣布，代理的 HYUNDAI 進口車將從 1 月起全面調漲 3-5 萬元，漲幅在 3% 上下。

和泰車說明，本次調整車種包括國產車 COROLLA CROSS(含 HV)、COROLLA ALTIS(含 HV)、VIOS、YARIS、SIENTA，以及進口車 COROLLA SPORT、C-HR、PRIUS PHV、HILUX 和 ALPHARD HV 等，皆自明年 1 月起生產的車輛進行價格調整。

和泰車強調，經積極與日本母廠爭取，本次調整幅度皆限縮於平均漲幅小於 2% 左右；至於另一人氣車款 RAV4 ，因應 12 月底進行商品強化，實際建議售價將與商品強化內容一同公布。

南陽則表示，受到海外生產、運輸成本大幅增加，HYUNDAI 1 月起進口車款價格全面調整，漲幅為 3-5 萬元，並取消部分車型。

不過，裕日車 (2227-TW) 表示，仍在觀望中，尚未漲價，由於所有業者共同面臨生產原物料、運輸等成本增加，會根據同業調整狀況，與原廠進行相關協商，隨時根據市場狀況作評估。