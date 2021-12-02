高通膨+低利率 金價有望迎來爆發漲勢

研究機構 Goehring & Rozencwajg Associates 合夥人 Leigh Goehring 表示，由於高通膨和較低利率的環境正在形成，金價有望迎來大爆發漲勢。

Goehring 在接受採訪時表示，預期明年通膨可能達到 9%，且不會太快消失，將繼續成為全球一大問題。通膨的黑天鵝事件可能來自於石油、天然氣或農產品。

鮑爾週二在國會證詞中表示，關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper)。鮑爾的言論加大了美股的拋售，因為投資者將鮑爾的言論解讀為 Fed 可能會在明年某個時候積極地升息。

Goehring 表示，通膨飆升最終將迫使 Fed 升息來回應，但是可能對市場帶來嚴重破壞，Fed 又將再度被迫停止升息。對此，金價將首先因升息而下跌，但最終將因通膨黑天鵝事件而再度爆發漲勢，與 1970 年代初期石油禁運使得油價大漲，但因 Fed 升息，金價先下跌而後爆發大漲的故事一樣。

Goehring 預期，一旦 Fed 的升息行動使金價觸底穩定後，就是金價將要爆發大規模上漲的訊號。未來 10 年預期將是短缺的年代，通膨也將因此更高。他預期，到 2028 年，金價有望上漲到每盎司 10,000 美元，以 20 倍的金銀價格比計算，銀價也有望達到每盎司 500 美元。

Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 也預期，在通膨續升的環境下，2022 年黃金將重獲投資人青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將是很好的選擇。