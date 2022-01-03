逸達前列腺癌新劑型新藥中國臨床進入審查 最快兩年完成

逸達 (6586-TW) 旗下前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 mg 六個月緩釋劑型，向中國藥監局 (NMPA) 申請註冊臨床試驗，獲得受理通知書並進入實質審查階段，最快有機會 2 年後可完成臨床試驗。

逸達開發的前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 mg 六個月緩釋劑型、中國商品名亮丙瑞林注射乳劑，授權給中國藥廠長春金賽藥業，並於去年 7 月向中國藥監局提出註冊臨床試驗申請、去年底接獲受理通知書。

逸達表示，取得受理通知書起 60 個工作天內，若未收到否定或質疑意見，公司即可開展註冊臨床試驗，預計 2-3 年完成臨床試驗。

逸達指出，隨著社會高齡化，前列腺癌病患數日趨攀升，根據研調機構 Transparency Market Research 統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場接近 100 億美元，預估 2027 年市場規模將成長至 196 億美元，年複合成長率為 8%。

逸達開發的 CAMCEVI 42 毫克是治療晚期前列腺癌的柳菩林 (Leuprolide) 新劑型新藥，透過自行開發的緩釋針劑平台技術平台，將傳統針劑需要把藥粉、藥水混合，改良成預充填式 6 個月緩釋針劑。

另外，以 IMS 數據資料則顯示，2018 年荷爾蒙療法藥物市場為 44 億美元，以 Leuprolide 類成分的銷售額達 24.92 億美元，占比約 56.6%。