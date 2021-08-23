逸達前列腺新藥 遭美藥廠控專利侵權

逸達 (6576-TW) 表示，前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克，被美國藥廠 TOLMAR 提出專利侵權訴訟，對此，董事長簡銘達回應，已做好相關因應準備，對公司法律團隊有信心。

逸達開發的前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克、柳菩林 (Leuprolide) 今年 5 月拿到美國 FDA 藥證，不過 TOLMAR 認為，旗下晚期前列腺癌治療藥物 Eligard 擁有美國專利與銷售權，因此在美國紐澤西州法院向逸達提出美國專利緩釋聚合體 (Sustained Release Polymer) 專利侵權訴訟。

逸達解釋，此專利訴訟經常發生於新劑型新藥公司，公司開發的 CAMCEVI 42 毫克是透過公司專利藥物傳輸技術、SIF 穩定注射劑型開發而成，是全球首個可預先混和、預先充填的產品；ELIGARD 則需 7 項步驟，包括人工混和藥物和液態賦形劑，產品需於混和後 30 分鐘內施打。

逸達 CAMCEVI 42 毫克用於成年人病患晚期前列腺癌，其新藥通過美國 FDA 審查核准後，後續由授權夥伴 Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 負責美國市場銷售。

簡銘達博士指出，對於 Tolmar 所提之專利侵權訴訟，逸達也已做好相關因應準備，並對美國行銷夥伴的法律團隊極具信心。