逸達前列腺癌新劑型新藥 獲加拿大上市許可

逸達 (6576-TW) 接獲授權夥伴 Accord Healthcare 通知，前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克，完成加拿大衛生部 Health Canada 新藥上市申請 (NDA) 審查，並授予上市許可。

董事長簡銘達表示，CAMCEVI 42 毫克取得加拿大藥證，也是繼今年 5 月取得美國藥證後，在全球主要市場達到另一關鍵里程碑，後續將與授權夥伴準備 CAMCEVI 42 毫克上市相關事宜。

逸達開發的 CAMCEVI 42 毫克是治療晚期前列腺癌的柳菩林 (Leuprolide) 新劑型新藥，透過自行開發的 SIF 穩定注射劑型平台技術，該藥品有別於傳統針劑，須將藥粉、藥水混合後才能施打，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，CAMCEVI 42 毫克為預充填式 6 個月緩釋針劑，屬於單一針筒，使用上方便性、安全性、施打劑量準確性較高。

根據 Transparency Market Research 統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場規模近 100 億美元，預估 2027 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 196 億美元，年複合成長率為 8%。IMS 數據資料則顯示，2018 年荷爾蒙療法藥物市場為 44 億美元，以 Leuprolide 類成分的銷售額達 24.92 億美元，占比約 56.6%。

逸達 2019 年 2 月將 CAMCEVI 授權給 Accord Healthcare，授權區域除了美國、中國、日本、台灣、以色列、土耳其及中東之外的全球市場；2020 年 11 月則與中國長春金賽藥業達成 CAMCEVI 中國市場授權合作；2021 年 3 月則與 Intas Pharmaceuticals 簽訂美國市場授權合作，Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 將負責 Camcevi 美國的市場銷售。