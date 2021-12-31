〈美股早盤〉封關日走勢清淡 美股開平走低 AMD領漲費半

〈美股早盤〉封關日走勢清淡 美股開平走低 AMD領漲費半 (圖：AFP)
〈美股早盤〉封關日走勢清淡 美股開平走低 AMD領漲費半 (圖：AFP)

在歷經充斥挑戰的一年後，美股以平淡的走勢開啟 2021 年的最後 1 天，主要指數周五 (31 日) 開盤平淡，隨後小幅走低。截稿前，道瓊工業指數小跌 36 點或 0.1%，那斯達克綜合指數也跌 0.1%，標普 500 指數跌 0.07，費城半導體指數漲近 0.3％。AMD(AMD-US)以 1.4% 漲幅領先費半成分股。

標普 500 指數今年迄今已漲約 27%，有望連續 3 年上漲，其中又以能源和房地產板塊表現最佳，漲幅均超過 40%，科技股和金融股也漲逾 30%。

那指今年迄今也漲逾 22%，由 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等科技巨頭領漲。

展望 2022 年，投資人持續關注任何可能破壞股市反彈的風險，包含 Omicron 確診數激增，導致部分企業因員工請病假而縮減服務和工時，通膨攀高也挑戰消費者承受物價上漲的能力，並勾起是否影響企業獲利的疑問。

截稿前，10 年期美債殖利率小幅下滑至 1.507％，道瓊數據顯示，今年截至周四 (30 日)，10 年期美國公債殖利率已漲 0.601 個百分點，創 2013 年以來最大年度漲幅。

貨幣市場預期，美國最晚明年 3 月首度升息 1 碼的機率超過 50%，明年 12 月完成 3 次升息的機率接近 100%。

大宗商品市場部分，在需求復甦將價格推高至多年新高後，近來崛起的 Omicron 再為石油市場帶來壓力，截稿前，布蘭特原油期貨跌 1％，WTI 原油期貨跌 0.2％。

截至台北時間周五 (31 日)22 時許：  
  • 道瓊工業指數下跌 36.27 點或 - 0.10%，暫報 36361.81 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 16.23 點或 - 0.10%，暫報 15725.52 點
  • 標普 500 指數下跌 3.23 點或 0.07%，暫報 4775.50 點
  • 費半上漲 11.36 點或 0.29%，暫報 3962.09 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.56% 至每股 121.10 美元
  • 10 年期美債殖利率下跌至 1.507％
  • 紐約輕原油下跌 1.01％ 至每桶 76.21 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.23% 至每桶 79.14 美元
  • 黃金上漲 0.68% 至每盎司 1826.50 美元
  • 美元指數上漲至 95.865
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

AMD(AMD-US)早盤上漲 1.79％，至 147.75 美元；賽靈思 (XLNX-US) 早盤上漲 0.04％，至 213.98 美元

AMD 和賽靈思表示，因尚未完成監管方面的批准流程，將延後至 2022 年第 1 季完成收購交易，晚於此前預計的 2021 年底。

派樂騰 (PTON-US) 早盤下跌 0.56％，至 36.98 美元

JMP Securities 將派樂騰股票評級自「優於大盤」(Outperform) 下調至「與大盤持平」(Market Perform)，認為派樂騰後續的網路訪問和頁面瀏覽量表現恐將令人失望。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤上漲 0.64％，至 61.18 美元

埃克森美孚周四表示，天然氣價格上漲，可望使 Q4 營收季增 7 億至 11 億美元，油價走高預計也將為 Q4 營收貢獻 4 億至 8 億美元

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

富國證券股票策略主管 Chris Harvey 對於 2022 年抱持謹慎態度，預計明年第 2 季或夏初將出現 10% 修正。

展望 2022 年，Glenmede 投資長 Jason Pride 認為，獲利可能較今年來得更溫和，但也有讓人樂觀的理由，我們正在從疫情的打擊中逐步復原。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示，今年是標普 500 指數波動性低、報酬率高的一年，讓人想起 2013 年和 2017 年，但預計 2022 年波動性將回升。

施羅德 (Schroders) 投資策略師 Sean Markowicz 稱，今年確實是經濟復甦的一年，隨著因應疫情的大規模刺激措施效果褪去，明年增長力道估出現降溫。

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