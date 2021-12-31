IATA：看好2022年亞洲旅遊將出現反彈

據報導，有航空業高層認為，隨著人們更了解 Omicron 變種病毒，亞洲即將重新開放旅遊，而最近的邊境管制只是經濟復甦道路上的暫時減速。

國際航空運輸協會 (IATA) 亞太區域負責人 Philip Goh 對 2022 年亞洲旅遊即將恢復旅行保持樂觀態度，儘管目前為該地區為應對變種病毒而實行了旅遊限制。

「人們想念旅行，他們想要旅行。你無法通過用網路視訊代替擁抱、握手。影片也無法捕捉旅遊當中帶來的感官刺激、聲音和氣味。」Goh 說道。

Goh 表示，亞洲地區靠隔離方式來控制新冠肺炎疫情的政府比全球其他地方都多，儘管如此，最終仍將會重新開放，因為亞洲民眾想要旅行，將對政府當局提出請願。旅遊限制將只會是暫時的挫折，他樂觀認為，當人對 Omicron 病毒有更多的了解和應對方式時，國際旅行將會恢復。

儘管 Omicron 變種病毒的傳播率是 Delta 變種病毒的 2 至 3 倍，但 Omicron 引發的重症病例似乎更少，而且速度並不像 CDC 之前預估的那麼快。英國萊斯特大學病毒專家 Julian Tang 審慎樂觀表示，Omicron 可能是新冠病毒轉變為普通感冒的訊號，因宿主症狀減輕有利於病毒更廣泛地進行傳播，對病毒本身也有利。

南非研究人員發現，最近一波感染 Omicron 的確診病例中，只有 4.9% 的病例住院，相較之下，感染 Delta 病毒住院率為 18.9%。在上週四，南非政府宣布表示這波 Omicron 變種病毒已經觸頂，死亡人數沒有顯著上升。