AMD有望在明年第一季完成對賽靈思的收購

據報導，美國半導體大廠 AMD(AMD-US) 以 350 億美元收購賽靈思 (Xilinx) 的交易目前預計將在 2022 年第一季完成，較原先預期的時程延後。

兩家公司在聲明中表示：「我們繼續在完成交易所需的監管方面取得進展。雖然我們先前預計將在 2021 年底前獲准，但是我們尚未完成該流程。目前我們預計交易將在 2022 年第一季完成。」

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在今年初接受採訪表示，完成收購賽靈思是她 2021 年的主要目標之一。不過她也在過去幾個月重申了樂觀態度，表明英國和美國的監管機構都已批准該交易。就目前而言，略微延遲只是時間上的問題。

根據交易，賽靈思股東每股普通股將獲得約 1.7 股 AMD 普通股，也就是賽靈思每股收購價來到 143 美元，合併後，AMD 股東權益將占 74%，賽靈思股東占 26%。

兩家公司合併後，蘇姿丰將擔任合併後企業執行長，賽靈思執行長 Victor Peng 則將擔任總裁，負責賽靈思業務和策略成長計劃，合併交易將為兩家公司省下 3 億美元成本。

長期以來，AMD 一直是英特爾在 CPU 市場的主要競爭對手，自從蘇姿丰在 2014 年接任 AMD 執行長一職後，便持續在快速成長的資料中心市場中挑戰英特爾，賽靈思則是致力利用可編程晶片進入資料中心市場，幫助加速影片壓縮或提供數位加密等專門任務。

AMD 股價在盤後交易中小幅上漲，而 Xilinx 股價下跌 2.17%。AMD 最初於 2020 年 10 月宣佈了這筆交易。