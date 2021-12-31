郵輪股再受創！美CDC建議：無論接種狀況 大眾別乘坐

具高傳染力的 Omicron 新冠變種病毒席捲全美，郵輪上確診病例激增，美國疾病預防控制中心 (CDC) 週四 (30 日) 表示，無論疫苗接種情況如何，建議大眾不要乘坐郵輪。

由於 CDC 正在調查與觀察數十艘爆發新冠病例的船隻，CDC 也將其對郵輪的旅行警告提升到最高級別。

在美國水域營運的郵輪，從 12 月 15 日到 29 日期間向 CDC 回報約 5000 起新冠病例，與當月前兩週僅報告 162 起病例相比大幅增加。

CDC 表示：「尤其重要的是，新冠重症病例高風險的旅客無論疫苗接種情況如何，應避免乘坐郵輪，包括河輪和國際郵輪。」

對疫情爆發頭一年就受創慘重的郵輪產業來說，CDC 這項建議無疑是又一次打擊。皇家加勒比郵輪 (RCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 和嘉年華 (CCL-US) 的股票應聲下挫。

CDC 警告，由於郵輪上人與人之間距離較近，易於傳播病毒，即使接種疫苗甚至接種加強劑，仍具有高感染機會。

CDC 建議，郵輪乘客應在行前接種疫苗，且符合條件下須接種加強劑，登船後在公共空間均應戴上口罩，未完全接種疫苗的乘客應在行程結束後自主隔離五天。

CDC 也表示，無論疫苗接種情況或症狀如何，郵輪乘客均應在出發前 1 到 3 天和旅行後 3 到 5 天接受檢測。然而，全美許多藥局架上的新冠病毒居家檢測劑已售罄，診所檢測也大排長龍。

國際郵輪協會的海事政策高級副總裁 Brian Salerno 表示，協會對 CDC 的決定令人感到沮喪。

他主張，郵輪的處理政策具高效力，與陸地相比，郵輪上的病例水準明顯較低。

該協會發言人 Anne Madison 表示，郵輪上發現的新冠病例僅佔郵輪總人數略超過一半，而且大多數無症狀或輕症，對船上或岸上的醫療資源幾乎不會造成負擔。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，截至週三，美國 7 日內平均的單日新增確診人數超過 30 萬例，較上週增加 82%。