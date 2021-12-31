〈美股熱門股〉三星否認收購消息 Biogen股價暴跌逾7%

三星集團否認砸重金收購美國製藥公司百健（Biogen）的消息，導致百健 (BIIB-US) 股價周四（30 日）暴跌逾 7%，幾乎回吐前一日漲幅，寫下 2020 年 11 月 9 日以來最大跌幅，在標普 500 成分股中表現最差。

《韓國經濟新聞》日前援引知情人士消息報導，三星集團有意買下百健，交易金額約 420 億美元，高出百健目前市值約 20%。

然而消息隨後遭三星集團旗下製藥部門 Samsung BioLogics 發言人否認，稱報導毫無根據，不會對市場傳言或猜測置評。百健周四股價下跌 7.09% 至每股 240 美元。

三星集團與百健關係匪淺，雙方共同成立合資企業 Samsung Bioepis，產品有自體免疫學名藥 Benepali、Imraldi、Flixabi 等，而百健擁有 Samsung Bioepis 不到一半的股份。

百健阿茲海默症藥物 Aduhelm 今年 6 月獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准上市，每年療程定價為 5.6 萬美元，但其高昂定價和療效備受爭議，該藥物在第三季銷售額僅 30 萬美元，遠低於預期的 1,210 萬美元，最後百健不得不將 Aduhelm 價格砍半至 2.8 萬美元。

此外，百健也在 12 月宣布布重組計畫，將在 2022 年裁員 1,000 多人，成為該公司 43 年歷史上最大一輪裁員潮。