〈西安封城〉三星西安廠減產 NAND Flash可望掀漲價潮

中國西安 23 日起封城，三星西安 NAND Flash 廠先前雖維持正常運作，不過，三星今 (29) 日公告，暫時調整西安廠營運生產，意即將減產；由於三星西安廠占其 NAND Flash 產能超過 4 成，占全球也有 15.3%，在三星減產下，NAND Flash 可望再掀新一波漲價潮，群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW) 等台廠可望受惠。

三星今日公告因疫情持續延燒，將調整西安廠產線，強調保護員工及合作夥伴的健康與安全，是首要任務，並將採取一切必要措施，包括利用全球製造網絡，確保客戶不受影響。

三星在西安佈局以 3D NAND Flash 高層數產品為主，一期月產能約 12 萬片，二期月產能則約 13 萬片，投片量共占三星 NAND Flash 總產能 42.3%。

雖然近期 NAND Flash 現貨市場買賣雙方庫存均偏高，不過，業界人士指出，近期 NAND Flash 跌幅已收斂，由於三星西安廠為 NAND Flash 生產重鎮，在營運受限下，NAND Flash 可望再掀新一波漲價潮。

南韓駐中國大使館高官 27 日才強調，即便西安當地企業營運受限，但三星在當地的廠房均維持正常運作。但在疫情未有效受控下，西安政府採取進一步封城措施，三星也受影響而不得不減產。