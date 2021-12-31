〈美股盤後〉AMD美光領跌費半 道瓊連六紅止步

美國週四 (30 日) 公布的上週初請失業金數據意外下滑，10 年期美債殖利率回落，AMD、美光領跌費半，科技股跌跌不休，郵輪股紅翻黑，中概股逆襲反彈，四大指數齊收黑，道瓊跌近 100 點，結束連續六個交易日漲勢。

美國上週初請失業金人數降至 19.8 萬，優於預期，接近 50 多年以來的低位，顯示 Omicron 並未破壞勞動力市場需求，勞動力市場將持續復甦。

華爾街密切關注 Omicron 變種病毒的發展，美國疾病管制預防中心 (CDC) 週四表示，隨著 Omicron 染疫數激增，無論人們接種疫苗與否，都應避免郵輪旅行，此建議對原已受創的郵輪股帶來又一打擊。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.86 億例，死亡數突破 542 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 91.1 億劑疫苗。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 90.55 點，或 0.25%，收 36,398.08 點。

那斯達克指數下跌 24.65 點，或 0.16%，收 15,741.56 點。

標普 500 指數下跌 14.33 點，或 0.3%，收 4,778.73 點。

費城半導體指數下跌 47.3 點，或 1.18%，收 3,952.0 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，資訊科技、能源和工業股板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.33%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.77%。

道瓊成分股多收黑。P&G (PG-US) 跌 0.86%；Nike (NKE-US) 跌 0.76%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.6%；思科 (CSCO-US) 跌 0.53%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.68%。

費半成分股幾乎盡墨。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.38%；AMD (AMD-US) 下跌 2.10%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.86%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.86%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.17%；美光 (MU-US) 下跌 2.37%。

台股 ADR 表現不佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.82%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.46% 至每股 1,070.34 美元，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，特斯拉召回超過 47.5 萬輛有車禍碰撞風險的 Model 3 及 Model S 電動汽車。

摩根士丹利預估，美國八大媒體集團明年增加內容支出至 1150 億美元，若賽事轉播權也包含在內的話，預計總投資將高達 1400 億美元。迪士尼 (DIS-US) 上漲 0.68%、Netflix (NFLX-US) 漲 0.25%。

三星否認計劃收購美國製藥公司 Biogen 後，Biogen (BIIB-US) 週四下跌 7.09% 至每股 240.00 美元，領跌標普和那指。

《紐約時報》引述消息人士報導，美國食品和藥物管理局 (FDA) 計劃允許 12 至 15 歲兒童接種第三劑輝瑞 BioNTech 的疫苗。輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.42% 至每股 58.40 美元。BioNTech (BNTX-US) 大漲 6.73% 至每股 256.81 美元。

美光 (MU-US) 下跌 2.37% 至每股 93.89 美元。美光警告，西安封城影響恐導致部分 DRAM 晶片供應延後。

經濟數據

美國上周 (12/25) 初領失業金報 19.8 萬人，預期 20.6 萬人，前值自 20.5 萬人上調至 20.6 萬人

美國上周 (12/18) 續領失業金報 171.6 萬人，預期 186.8 萬人，前值自 185.9 萬人下調至 185.6 萬人

美國上周續領失業金創疫情爆發以來最低 (圖：Zerohedge)

美國 12 月芝加哥 PMI 達 63.1，預期 62，前值 61.8

華爾街分析

今年迄今標普已創下 70 次收盤新高，為該指數有史以來次高紀錄，僅落後 1995 年創下的 77 次。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「通常我們會看到聖誕行情，儘管最後幾天可能會非常不穩定，但目前經濟環境，企業基本面仍然非常強勁。」

Quant Insight 美洲區負責人 Colin Stewart 表示：「年底時沒有新的重大消息。時間即將邁入 1 月份，目前在標普指數上看到的是，華爾街對聯準會升息預期感到滿意，這實際上是標普短期的第一個利多因素。」

華爾街多看好明年美股走勢，但美國銀行空頭分析師 Savita Subramanian 認為，標普明年回落 10% 的可能性較高，看好金融、能源和醫療保健股。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主