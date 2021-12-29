〈西安封城〉三星減產NAND助推價格上漲 群聯將受惠

中國西安 23 日起封城，三星今 (29) 日公告，暫時調整西安 NAND Flash 廠營運生產；對此，群聯認為，第一季 NAND Flash 價格走勢將有撐，跌勢趨緩，市況也將回溫，而熟悉 Flash 產業的業界人士更直言，第一季價格有機會上漲；群聯第四季起便積極備貨建庫存，目前庫存已近 240 億元，將受惠漲價效應。

業界人士指出，三星西安廠傳有員工確診，相關人員遭隔離，加上材料等氣體進貨受影響，導致產線動能放緩，生產效率降低，預期情況將延續到農曆春節過年前，從西安 NAND Flash 廠占全球總產能約 1 成來推算，此次減產約影響全球 NAND Flash 產能 2.5%，價格必定會往上，

業界人士表示，第三、四季三星記憶體手機客戶砍價砍太兇，三星已表明未來產出將優先滿足自家手機與企業需求，不再接新單，加上中國記憶體市場 8 月起市況不佳，許多模組廠庫存水位就偏低，在三星停止接單下，模組廠勢必得追價採購提高水位，NAND Flash 漲價態勢明確。

群聯則表示，第一季是傳統淡季，三星減產預期將減輕傳統淡季需求疲軟的情況，有助 NAND 市場價格。

群聯也強調，因轉型有成，專注於伺服器、車用電子、工控系統等高階儲存市場，看好後市車用、電競、工控等需求，今年已積極建庫存備料源，由於原廠未能確保明年供貨總容量可較今年增加 1.5-1.8 倍，群聯憂心明年第二季庫存就不夠用，因此第四季起積極備貨建庫存，目前庫存水位已由第三季的 174 億元，大幅提升至接近 240 億元。