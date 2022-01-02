搶搭元月行情 3檔ETF、4檔基金掀IPO熱潮

搶搭元月行情，有 3 檔 ETF、4 檔主動式基金將於元月募集，其中，ETF 鎖定最夯題材包括：潔淨能源、電動車電池、元宇宙議題；而許多法人皆定調 2022 年仍會是多頭年，但是波動加劇，資產配置成為重要課題，也讓主動基金出現債券、多重資產、ESG 與越南股市等多元主軸。

3 檔將於元月 IPO 的 ETF 分別為：富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF(00899) 募集日期為 1/3-1/5；富邦元宇宙 ETF 於 1/7 募集；中信電池及儲能科技 ETF(00902) 則訂於 1/11-1/13 募集。

4 檔基金部分，國泰美國 ESG 基金 1/3 募集，柏瑞趨勢動態多重資產基金 1/10-1/14 募集；而日盛越南機會基金、路柏賣全球策略收益債券基金都訂於 1/10-1/19 募集。

富蘭克林潔淨能源 ETF 非屬環境、社會及治理相關主題基金，主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數，並透過市值與流動性先篩選出以潔淨能源為基礎的大型企業，搭配相關度評分、碳足跡聚焦於潔淨能源高度相關的 30 檔標的來追蹤。產業聚焦於太陽能 (34.4%)、多元再生能源 (29.8%)、風力 (15.2%)、氫能源 (11.8%)、水力、地熱、生質燃料等，致力於減碳相關領域。

富邦元宇宙 ETF 追蹤的「Solactive 元宇宙指數」鎖定已開發國家及台韓，先由 Solactive 國家分類定義下之已開發國家，篩選標準考量市值與流動性，再利用 ARTIS® 關鍵字搜尋，識別在元宇宙領域下高度參與和投入之企業，納入排名前 30 的企業。

富邦元宇宙 ETF 新成分股市值須大於 1 億美元，且 3 個月平均成交金額高於 100 萬美元；既有成分股市值須大於 0.8 億美元，且 3 個月平均成交金額高於 80 萬美元。

中信電池及儲能科技 ETF 為市場首檔聚焦電池及儲能科技的 ETF，隨全球能源消耗將棄油轉電，未來電池需求預料將增長百萬倍，其追蹤的指數篩選營收來源超過 25% 在電池相關業務的公司，成分股包含電池上游的原料及設備商、主要鋰礦供應商，至中游的電池組裝廠，完整函括未來能源轉型商機。

而 4 檔新基金中，以日盛越南機會基金鎖定越南股市最為特別，主要是日盛投信看好越股具有成長、信評及投資展望三大 No.1 特點，並坐擁經濟、人口、外資、股市等「4C」長線題材，加上受到入摩效應激勵，建議越股未來兩年可逢低卡位。