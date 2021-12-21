00878定期定額交易戶今年成長逾3倍 居國民存股型ETF之冠

高檔震盪下高股息 ETF 成為投資新寵，根據 Bloomberg 與臺灣集中保管結算所資料，截至上周五 (12 月 17 日)，今 (2021) 年以來，高股息 ETF 受益人數增加 89.38%、規模成長 88.83%，除了有股息入袋外，還有機會賺進價差，因此相當受到投資人歡迎，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 今年成長逾 3 倍居冠，堪稱國民存股型 ETF 指標。

根據臺灣證券交易所資料顯示，截至 11 月底，今年定期定額交易戶數成長最多的高股息 ETF 就屬 00878，定期定額交易戶數從年初的 8068 戶增加至 3 萬 4017 戶，成長幅度高達 321.63%，可見結合高股息與 ESG 的投資理念深獲股民青睞，願意定期投入 00878，慢慢滾大資產。

據 Bloomberg 與臺灣集中保管結算所資料，00878 規模與受益人數可說是週週成長，截至上周五 (12 月 17 日)，00878 規模已超過新台幣 343.3 億元，受益人數達 27.9 萬人，人氣相當旺。

據 Bloomberg 資料，回顧 00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，指數定期定額投資 1 年含息報酬率超過 7%，若將投資時間拉長，指數定期定額表現更是亮眼，3 年及 5 年含息報酬分別為 32% 及 47%，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。

由於 00878 成分股分布在電子、傳產、金融產業，有望隨類股輪動而受益，同時也力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息 ETF 有明顯區隔。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，台灣出口大放異彩，根據財政部資料，我國 11 月出口規模達到 415.8 億美元，年增率達 30.2%，連 17 個月正成長，為金融海嘯以來最長的上升周期。展望後市，受惠於傳統產業與半導體科技產品出口榮景，加上第 4 季消費旺季與廠商庫存回補潮，12 月出口相當可期，建議投資人鎖定產業布局多元的高股息 ETF，不僅短線有機會搭上出口利多浪潮，其穩健抗跌特性也等於是為資產裝上安全氣囊，有利於對抗 2022 年可能潛藏的經濟風險，適合投資人定期定額布局、穩中求勝。