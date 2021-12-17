台股基金規模挑戰高收益債 高股息ETF貢獻高 元月除息秀可期

台股連續 3 年大漲超過 2 成，也將台股基金規模推升到前所未有的新高，根據投信投顧公會統計，今 (2021) 年以來至 11 月底，主動型台股基金與被動型台股 ETF 規模合計大增 3028 億元、攀升至 9384 億元，直逼國人熱愛的高收益債券型基金的 9862 億元；其中以高股息 ETF 大增貢獻卓著，元月即將迎來高股息 ETF 的除息秀表現可期。

分析今年台股基金規模激增的動能，高股息 ETF 的投資熱潮爆發貢獻卓著，其中「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW)，規模一度爆增近 500 億元最帶勁。

目前國內有五檔高股息 ETF，在去年底的合計規模即有 1008 億之譜，今年以來隨著存股議題延燒，截至 12/13 的資料，合計規模大增至 1605 億元，也創下高股息 ETF 發展近 14 年來最大的吸金紀錄。

其中，除了 0056 在成長金額奪冠外，元大投信旗下另一檔元大台灣高息低波 (00713-TW)，更是上演大驚奇，今年以來規模成長超過 2 倍，搶下高股息 ETF 成長率王，在除息前也首度晉升「台股百億級 ETF 俱樂部」。

高股息 ETF 之所以獲得國人資金熱捧，首要原因是受到國人存股熱潮的帶動，而高股息 ETF 可以讓投資人一次分散投資在 30 檔以上的個股，投資風險較低，使得存股風潮在過去一、兩年裡，有逐漸從存單一個股，朝向布局高股息 ETF 蔓延之勢。

其次，國內高股息 ETF 普遍的配息率多在約 5% 水準，甚至更高，加上近幾年績效相當突出，讓投資人價差及股息兩頭賺，因此吸引市場資金不斷往高股息 ETF 移動。

而且，從基金類型的規模增減可以看出，許多投資高收益債券型基金或是新興市場債券型基金的投資人，也開始資金大轉向。

以今年規模成長率最高的 00713 為例，近三年累積含息報酬率為 70.71%，淨值增加的金額明顯超過其配息金額，所以較不會有追求高配息，反過來吃掉投資人本金的情況，導致即使有著高配息率，但配息金額卻是越來越少，無法達到預期的現金流目標。

觀察 00713 的配息狀況，自成立以來配息金額逐年成長，2018 年每單位配發 1.55 元、2019 年每單位配發 1.6 元、2020 年每單位配發 1.7 元，今年配息金額更一舉飆升至每單位配發 3.15 元，持續跟隨上市櫃獲利成長，配息金額三年翻上一倍。

元大投信指出，今年台股上市櫃公司獲利有望超過新台幣 4 兆元，以台股過去幾年股利配息率通常在 6 成以上計算，明年配發股息金額上看 2.5 兆元，挑戰歷史新高。

對於擔憂疫情變化或是美國聯準會升息議題，且有現金流需求的投資人，不妨將波動風險較為穩健的台股高股息 ETF 納入投資組合，透過分批布局或是定期定額的方式，累積更多單位數，享受參與台灣經濟及股息成長的長期投資機會。

國泰投信也認為，沒時間看盤或不了解金融市場的投資人，可先從存股型 ETF 入手，以明 (2022) 年元月來說，包括國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW)、國泰費城半導體 ETF(00830-TW)、國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 等多檔 ETF 將展開除息，為市場迎來新年首波 ETF 除息列車。

觀察這幾檔 ETF 除息各有看頭，今年以來 (截至 12/8) 皆有不錯報酬表現，包括 00830 追蹤的「美國費城半導體指數」上漲逾 43%、00701 追蹤的「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」上漲近 27%、00881 追蹤的「臺灣 5G + 通訊指數」漲幅近 25%，可預見這波除息潮，不僅配息表現可期，資本利得空間更值得期待。

國泰投信說明，主要因今年科技股表現令人驚艷，特別是投資聚焦 5G、半導體供應鏈的科技型 ETF，因搭上 5G 應用普及、智能電動車浪潮，以及近期元宇宙虛實融合的未來趨勢商機，除了 Facebook 特別改名為 Meta，Nvidia、微軟、蘋果、台積電等全球科技大廠都一致看好元宇宙發展，這樣的殺手級應用，有望帶動參與其中的電子業並帶旺相關 ETF 表現。

不過，元大投信提醒，選擇高股息 ETF，應留意配息率是否和追蹤指數的殖利率相當，以及長期績效走勢。