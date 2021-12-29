美CDC大幅下修Omicron佔比 旅遊業嚴陣以待

週二 (28 日) 新冠變種病毒 Omicron 在全球擴散，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 根據新模型大幅下修 Omicron 佔比至 58.6%，但仍警告 omicron 染疫率正穩步上升當中，同時，屋漏偏逢連夜雨的觀光旅遊業正嚴陣以待。

自 12 月 1 日美國加州發現美國首例 Omicron 確診病例以來，Omicron 在美國擴散迅速，美國每日平均通報 206,577 例 Omicron 病例，這是自去年冬天激增以來的最高水平。

美國 CDC 上週公布的每週 Nowcast 模型預測顯示，截至 12 月 18 日的那週，Omicron 病例占占全美新冠確診總數 73.2%，而 Delta 占 26.6%，不過一個禮拜過後，週二 CDC 表示，額外數據導致該機構下修 Omicron 佔比預估。

截至 12 月 25 日的一週內，感染 Omicron 病毒的患者估計占全美確診總數的 58.6% (圖片：美國 CDC)

最新數據顯示，截至 12 月 25 日的一週內，感染 Omicron 病毒的患者估計占全美新冠確診總數的 58.6%，高於前一週的 22.5%，Delta 患者則約 41.1%。包括紐約和紐澤西州的 Omicron 病患約佔 88%，但模型顯示，美國中西部地區仍以 Delta 為主導。

而且適逢美國聖誕節假期，讓人們擔憂新一輪疫情恐重創全美醫療體系和旅遊業。

隨著 COVID-19 通報病例已達 CDC 調查門檻後，CDC 週二表示正監控 86 艘郵輪，比一天前的 68 艘有所增加，包括嘉年華 (CCL-US)、皇家加勒比海 (RCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US)。

一些遊輪遭禁止停靠港或禁止乘客下船，以及三大主要郵輪公司已開始執行更嚴格的口罩規定。

三大主要郵輪公司已開始執行更嚴格的口罩規定 (圖片：AFP)

同日稍早 CDC 更新新冠患者隔離規定，從先前的 10 天縮短為 5 天，也縮短與患者密切接觸者的隔離天數。

Omicron 引發的重症病例似乎更少，而且速度並不像 CDC 之前預估的那麼快。英國萊斯特大學病毒專家 Julian Tang 審慎樂觀表示，Omicron 可能是新冠病毒轉變為普通感冒的訊號，因宿主症狀減輕有利於病毒更廣泛地進行傳播，對病毒本身也有利。