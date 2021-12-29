日本2021年度航空器零件生產 預料較疫情前大減42%

據日本《共同社》29 日 (週三) 報導，日本航空宇宙工業會 (The Society of Japanese Aerospace Companies，SJAC) 預測，日本國內 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的航空器零件生產金額，和 COVID-19 疫情轉趨嚴重前的 2019 年度 (至 2020 年 3 月) 相比，預料將出現 42.2% 的大幅滑落、金額部分估計落在 1 兆 615 億日圓 (約新台幣 2552 億元)。

日本航空器零件生產金額的減少，主要原因和全球性的客機需求量減少，還有美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 的中型客機銷售主力「787」機型因屢屢傳出問題而導致減產等影響有關。

日本三菱重工等航空器零件製造商受到相關問題影響，航空器零件的生產數量也隨之出現減少。

日本國內的航空器零件生產金額，自從波音公司的 787 客機自 2011 年度開始交機之後，多年來都維持著增加走勢，更於 2019 年度出現最近 10 年期間的最高水準，金額達 1 兆 8356 億日圓 (約新台幣 4414 億元)。2020 年度在疫情影響下，金額和上個年度相比減少 38.6% 至 1 兆 1279 億日圓 (約新台幣 2712 億元)，而在 2021 年度出現更進一步的減少。