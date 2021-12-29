南韓今年最能漲的股票：元宇宙及NFT概念股

對於南韓的股票投資者來說，今年是元宇宙的一年。科技股如果能和元宇宙或 NFT(非同質化代幣) 沾上邊，就成了股價上漲的保證。

南韓今年表現最佳的 10 檔股票中，有 6 檔與元宇宙或 NFT 相關，包括表現最佳的 Wemade Max Co.，這家公司尋求成為區塊鏈遊戲開發商，其股價飆升 1500%。

WeMade 在今年年初推出了自己的區塊鏈平台 Wemix，並帶領遊戲發行商 Joycity、Supercat、Dalcom Soft、NHN 和 Action Square 加入生態系統。Wemade Max 是一家區塊鏈遊戲開發商，是 WeMade 的子公司。

表現第二好的股票是 Edison EV，其股價飆升了 1244.38% ，其次是 WeMade Co.，上漲 846.06%。

前十名之後受惠元宇宙及 NFT 題材個股，包括 Wysiwyg Studios，其股價上漲了 527.32%，Devsisters 上漲 513.15%，Com2uS Holdings 上漲 491.59%，Neowiz Holdings 上漲 446.95%，NP 上漲 421.2% 和 Dex22 漲 418.23 %。

展望未來，元宇宙這一融合了各方面數位技術的虛擬世界，以及在區塊鏈上記錄數據所有權的 NFT，預計將被線上遊戲開發商、內容創作者甚至 K-pop 廣泛採用。

eBEST Investment & Securities Co 分析師 Sung Jonghwa 表示，自己看好為 NFT 及元宇宙業務做好準備的公司。但一些受惠個股，如果拿不出行動，股價可能也會面臨壓力。

南韓股市今年下半年在疫情與央行更加鷹派等因素夾擊下，主要指數 Kospi 雖然全年仍有近 5% 漲幅，但已抹去了今年的大部分升勢。

Billionfold Asset Management Inc 執行長 An Hyungjin 表示，股市出現了極端的兩極分化。如果一些股票上漲了 10 倍，則意味著其他一些股票大幅下跌。