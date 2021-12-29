設計、研發和組裝由歐企全包 Northvolt首塊鋰電池完工下線

瑞典電池製造商 Northvolt 周三 (29 日) 宣布，已在瑞典韋斯特羅斯 (Västerås) 的超級工廠 Ett 組裝第 1 塊鋰電池，實現此前宣布 2021 年底前開始生產的目標。

Northvolt 表示，這塊完全由歐洲本土電池公司設計、研發和組裝的鋰電池，已順利在周二 (28 日) 下線，執行長 Peter Carlsson 表示，這塊鋰電池只是個開端，他對 Northvolt Ett 持續擴大產能，幫助歐洲實現潔淨能源過渡感到非常期待。

Northvolt 還稱，包含 BMW、福斯 (Volkswagen AG)、Volvo 和 Polestar 在內，目前該公司一共自各家電動車製造商獲得超過 300 億美元的電池合約。

作為特斯拉電池部門的主要競爭對手，Northvolt 今年 6 月獲得的市場估值約 120 億美元，目標是讓歐洲擺脫對亞洲電池製造商的依賴，平衡全球電池產能。

Northvolt 計劃明年起開始生產各種形式的電池，並啟動商業交付，預計瑞典超級工廠 Northvolt Ett 未來幾年產能將達每年 60 百萬瓩 (gigawatt)，足以為約 100 萬輛電動車供應電池。