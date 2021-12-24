〈房產〉超豪宅成交回溫 今年前11月價量完勝近六年高點

資金熱潮帶動房地產，高單價豪宅市場也受惠，依據實價資料統計單價超過 200 萬的豪宅交易，今年前 11 月達 38 筆，是近六年最高，而今年 200 萬豪宅俱樂部的平均成交價每坪 229 萬元，也是 2016 年豪宅市場緊縮後的新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，除了資金回流因素外，房市熱度由預售市場領頭拉升，買方對高價的接受度提高，因此高價豪宅的價量皆受帶動。

豪宅市場在政府打房、2016 年房地合一上路後，交易大幅緊縮、房價盤整，坪價 200 萬元俱樂部市場在 2016 年受挫，全年單價超過 200 萬元的豪宅交易只有 12 筆，平均成交單價每坪 220 萬元，之後一路價量走揚，到 2020 年市場受到新冠疫情衝擊，價量都有修正。

「One Park Taipei 元利信義聯勤」，今年見到 299 萬元最高單價。(鉅亨網記者張欽發攝)

今年統計前 11 月坪價超越 200 萬元的豪宅交易已有 38 筆，與 2016 年相比成長超過二倍，平均成交價 229 萬元也創下新高。觀察 200 萬俱樂部成員，多數為屋齡 10 年內的豪宅，唯一超過 10 年者為「仁愛帝寶」，高單價榜首時間最長為「One Park Taipei 元利信義聯勤」，今年見到 299 萬元高單價。

郎美囡分析，為讓房市降溫，央行祭出選擇性信用管制未曾放過豪宅一馬，但貨幣政策寬鬆為市場注入豐沛動能，手握大筆資金的買方需要合適標的投放資金，對貸款需求不高，造成高單價、高總價的豪宅價量均揚，至於房價表現雖有上揚趨勢，但變動不大，主因在於實際成交市場中，排除約定專用庭院等特殊情況，尚未出現挑戰單價 300 萬大關的豪宅交易，因此高價豪宅的成交均價無法大幅躍進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，以目前市場供需來說，豪宅仍有買盤，特別是全球陷入通膨危機，在避險思維下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項，也可預期真豪宅的價格具有想像空間。