〈房產〉中信房屋獲雙獎 優質品牌受肯定

中信房屋向來以優質品牌形象獲得消費者認同，近年更積極營造優質職場環境，鼓勵全員參與運動，並優化薪獎福利制度，讓員工樂於工作，使企業朝永續經營的目標邁進。

2021 年中信房屋參加教育部體育署推動的《運動企業認證》計畫，首次參與即獲得認證；參與 1111 人力銀行所舉辦的《幸福企業》票選評比，也在眾多競賽企業中脫穎而出、榮獲金獎。兩大殊榮，也讓中信房屋於 ESG 上的努力受到肯定。

中信房屋總經理張世宗表示，中信房屋以企業社會責任為起點，致力參與環境保護議題、強化員工福祉，並以企業永續做為主要的營運方針。歷年來除了參與海洋淨灘及關懷社會弱勢等行動，2021 年也著眼於強化員工福利之上，讓全員樂在工作，以身為中信房屋的一份子為榮。

像是透過優化的績效目標來提高調整員工的薪資獎金，定期舉辦員工 MVP 票選活動，讓企業內部優秀的同仁獲得更多的鼓勵，福利制度方面也提供員工自主外訓津貼、旅遊補助等多項福利，成功創造人員低流動率的佳績。

中信房屋推動全員運動的初衷，是希望能藉由運動來強健員工體魄、抵禦外在 COVID-19 疫情的威脅。

根據統計，國人規律運動的比例，以勞動年齡 18-59 歲的佔比最低，僅 19%-28%，這不僅是勞工健康的一大警訊，對於企業而言，也隱含著生產力損失及工殤相關支出的成本，對於勞資雙方都是雙輸。因此中信房屋為了避免企業人財兩失，除了持續添購運動設備、營造職場運動風氣之外，還不定期舉辦各項運動相關活動及講座，積極鼓勵員工培養自主運動的習慣。

張世宗表示，推廣全員運動是以循序漸進的方式，從公司舉辦的活動加入運動的元素，像是在員工旅遊的行程裡安排一段健行，讓同仁在旅遊中也能同時兼顧運動，或是不定期舉辦爬山、淨灘活動，除了做公益也能讓同仁走出戶外活動筋骨，由簡單的活動開始，提高同仁參與意願，從而養成運動的習慣。唯有讓從業人員在工作環境中感到安心、幸福，這樣才能讓客戶擁有最佳的服務品質。

張世宗表示，獲得《運動企業認證》與《幸福企業》只是開端，未來希望能藉由多元的休閒運動項目來鼓勵全台中信房屋從人員一同參與，同時也以加盟總部以身作則，率先拉高員工福利水準，讓「健康活力、熱情中信」的企業文化能具體實踐並持續推動。