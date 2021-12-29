〈房產〉北市大稻埕危老轉型改建夯 塔城街老透天1.4億元成交

台北市大稻埕商圈危老改建正夯，帶動區域內透天厝土地價格上揚，依實價資料顯示，塔城街有一處老舊布匹老店，土地約 40.23 坪，今年以 1.46 億元成交，換算每坪成交單價 362.9 萬元，土地價格應已反映危老的容積獎勵。

台北市大同區不僅是危老的改建熱區，區域內的大稻埕商圈近年更核准不少危老案件，參與危老改建的土地面積就達 2000 坪。麗寶建設投資 43 億元的北大同區公辦都更案也已經動工，都更土地面積約 3017 坪，預計 2025 年完工。

麗寶砸 43 億元開發「捷運圓山站西側公辦都更案」22 日開工。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，大稻埕發展時間較早，早年商貿繁榮，區域內有許多歷史古蹟，同時也是北市茶行、布行、中藥材行、南北乾貨店家聚集之地，近年已經發展成為人文觀光商圈，而區域內有許多屬於特定商業區，土地使用強度高，受惠危老改建可以再爭取高額的容積獎勵，統計周邊的危老案至少就有 11 案已經核准通過，成為台北市熱門的危老改建區段。

北市建管處的危老核准案件，大同區是北市熱門的行政區，其中危老主要分布在幾個區塊，包括大稻埕商圈、延三夜市周邊、大龍峒商圈、後火車站商圈等，主要都是台北市早期發展的區塊，受惠軸線翻轉西區再生題材，加上危老政策也允許小規模基地改建，而大同區不少又是商業區與舊透天、平房等，在政策鼓勵、房價上漲與建物改建迫切等因素匯集下，帶動大同區成為北市危老改建熱區。

大稻埕危老改建熱絡，也帶動區域內能夠改建的透天地價翻揚，最新實價甘谷街 48 號，基地兩面分別臨甘谷街與塔城街，今年 6 月成交 1.46 億元，土地面積 40.23 坪，土地容積率為 560%，換算成交價格土地每坪 362.9 萬元，該地價應該是反映未來取得危老的容積獎勵後的價格。