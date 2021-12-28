〈房產〉全台廠辦交易件數 北市內湖區蟬聯兩年冠軍

企業需求帶動整體廠辦交易熱絡，今年廠辦交易件數完勝去年，依商仲統計上市櫃法人購買廠辦交易發現，今年廠辦交易件數 63 件，以內湖及汐止為主要交易熱點，內湖更蟬聯兩年廠辦交易王，比較近兩年數據更可發現，大面積、整棟成為需求趨勢，連帶讓單案交易總價跟著上升。

信義全球資產總經理柯宏安表示，近年台灣企業在國際供應鏈傑出表現有目共睹，在企業規模成長與技術升級促使下，企業逐漸將總部管理、研發設計、品牌行銷及業務推廣等空間需求，與生產製造的工廠分開來，因此需要更多辦公空間，在辦公室供給不足下，廠辦成為很好的選擇，進而帶動全台廠辦交易件數明顯成長。

2021 年廠辦交易件數 63 件，大幅超越 2020 年的 29 件，交易區域分布上，2021 年交易件數前三名為內湖 (18 件)、汐止 (14 件)、竹北 (6 件)，2020 年則以內湖 (8 件)、中和 (6 件)、竹北 (5 件) 最熱門。內湖區連兩年都是交易件數最高區域，成為上市櫃公司最愛。

進一步分析，今年企業擴編需求持續浮現，帶動大面積的廠辦需求增加，從單案交易面積可觀察到，今年以 500 坪 - 1500 坪的案件交易 29 件最多，面積大於 3000 坪的交易也達 10 件，除了件數較 2020 年增加外，其件數佔比 15.9%，甚至超過 500 坪以下案件的比例。另外，今年整棟交易件數達 11 件，遠超過去年 5 件，近年因具長期收益的商辦產品釋出少，也可看到不少壽險金融業，包括南山人壽、新光人壽、全球人壽、中國人壽、三商美邦人壽、中國信託等，今年開始轉戰整棟廠辦。

企業使用面積需求增加，讓單案交易總價出現變化，以單案總價規模來看，在去年交易案中，有 41% 案件單案交易總價為未達 3 億元，但今年的市場交易案，有逾 50% 的單案交易總價是 5 億元以上，其中 10 億元以上案件更近 20%。

柯宏安指出，廠辦市場原就以自用客群居多，且購置廠辦有價格成本較低、屋齡較新的誘因，因此今年明顯受企業青睞。因台北市中心區辦公大樓多老舊，且近年受都更危老重建影響，許多企業不得不搬遷，在空間擴編以及舊換新等動機下，順勢帶動一波遷徙潮，未來例如內科、南港、北士科、汐止等近捷運、近科技園區、銜接都會商圈的區域，都較易成為企業選擇進駐區域。